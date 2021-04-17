Матч і онлайн-трансляція Челсі – Манчестер Сіті стартував о 19:30 за Києвом на знаменитому Вемблі. Це був перший півфінал Кубка Англії, а іншого фіналіста в неділю визначать Саутгемптон та Лестер. Ман Сіті та Челсі на тижні пробилися у 1/2 ЛЧ, вибивши Борусію Д і Порту. Відповідно, сьогоднішні суперники можуть зустрітися у фіналі Ліги чемпіонів, якщо здолають ПСЖ і Реал. Що стосується становища команд в АПЛ, то Манчестер Сіті впевнено лідирує в чемпіонаті і втратить титул лише при фантастичному збігу обставин, а от Челсі бореться за топ-4, яка дасть право на участь в ЛЧ 2021/22.

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Олександр Зінченко розпочав гру в запасі. Хосеп Гвардіола зробив одразу 8 змін після поєдинку в Дортмунді – майже вся основа отримала відпочинок. Серед тих, хто підпав під ротацію, опинився і українець. На його позиції зліва в захисті вийшов Менді, а справа діяв Канселу.

Поєдинок розпочався на диво інтертно, особливо у виконанні Манчестер Сіті – таке враження, що жодної ротації від Гвардіоли не було. Челсі все ж наважився захопити ініціативу і вже на 6-й хвилині Хакім Зієш з пасу Тімо Вернера вразив ворота Сіті, але радість тривала недовго – офсайд. "Містяни" відповіли лише дальнім ударом Жезуса – в руки Кепі. Класний момент був у Чілвела, який пробивав у дотик після подачі з флангу – повз ворота. У команди Тухеля ще було кілька непоганих прострілів та навісів, але Стеффен і захисники Сіті діяли уважно. Натомість біля воріт Челсі не було взагалі нічого – підопічні Гвардіоли в першу третину матчу переважно захищалися.

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Ще один класний момент у Челсі на 32-й хвилині. Менді помилився, м'яч опинився у Вернера, який увірвався в штрафний правим флангом. На щастя Стеффена, Ляпорт у неймовірному підкаті заблокував удар Тімо! "Містяни" натяк зрозуміли і все ж відвели гру від власних воріт. Наприкінці тайму "блакитні" зуміли затиснути суперника на його половині поля і провели кілька атак. Найнебезпечнішим моментом став неточний удар Фернандінью головою. 0:0 в першому таймі. Закономірно – агресії в атаці явно бракувало, особливо це стосувалося команди Гвардіоли. Але парадокс – за статистичними показниками саме "містяни" були кращими до перерви. Вони частіше били в бік воріт та трохи більше тримали м'яч.

Другий тайм розпочався жахливо для Манчестер Сіті. Кевін де Брюйне у боротьбі з Канте отримав пошкодження і не зміг продовжити гру. Замість бельгійця вийшов Філ Фоден – герой чвертьфінального протистояння з Борусією Д, який забив переможні голи в обох матчах.

Але травма КДБ стала лише першою ластівкою. На 55-й хвилині Челсі повів у рахунку. Провал на правому фланзі захисту призвів до пасу на хід Вернеру та вривання німця у штрафний. Тімо, як і в першому таймі, покотив на Зієша, який вразив порожні ворота. Цього разу офсайду вже не було. Не надто вдало зіграв і американський кіпер, який далеко вийшов з воріт і не встиг на перехоплення. Парад помилок Сіті призвів до пропущеного м'яча – 1:0.

"Містяни" мали класний шанс відігратися. Фоден подав кутовий, Родрі скинув у воротарський, де Діаш не зумів підлаштуватися під м'яч і незграбно пробив вище з кількох метрів. Хорошу нагоду змарнував і Родрі, який банально не влучив по м'ячу на лінії штрафного. Бракувало "блакитним" де Брюйне, хоча і з ним на полі атака Сіті не вражала.

Команда Гвардіоли продовжила тиснути. Родрі пробив просто в Кепу, а Стерлінг не влучив у площину, хоча, ймовірно, був у офсайді. В компенсований час Пулішіч забив другий м'яч, але знову був офсайд. Челсі у битві півфіналістів ЛЧ завдяки голу Зієша крокує у вирішальний матч за Кубок Англії.

Манчестер Сіті припинив боротьбу за Кубок Англії і втратив шанс на перший трофей у сезоні. Тепер команда Гвардіоли може взяти "лише" АПЛ, ЛЧ, а ще "містян" чекає фінал Кубка ліги з Тоттенхемом. Челсі, який пробився у фінал вчетверте за останні 5 років, визначить володаря трофею з переможцем пари Саутгемптон – Лестер. Ман Сіті може взяти реванш у "синіх" в фіналі ЛЧ – за умови, що обидві команди завоюють путівки до Стамбула.

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Команда Томаса Тухеля поставила хрест на мріях "містян" про 4 трофеї в сезоні. До сьогоднішньої гри Сіті зберігав шанси на перемогу в усіх 4-х турнірах, в яких бере участь – чемпіонат, ЛЧ, Кубок ліги та Кубок Англії. У напруженій битві півфіналістів Ліги чемпіонів гору взяла команда Томаса Тухеля, яка тепер вважається фаворитом вирішального матчу Кубка Англії.

Ман Сіті змушений зосередитися тільки на трьох змаганнях, а Томас Тухель став першим німецьким тренером, який вивів свою команду до фіналу найстарішого турніру світу. До слова, екс-тренер Борусії Д та ПСЖ вперше обіграв Гвардіолу. Буквально через 3 місяці після свого призначення наставник продемонстрував, що "сині" знову можуть битися за найвищі місця та трофеї. Після виходу в півфінал ЛЧ Челсі під керівництвом Томаса пробився ще й у фінал КА – відмінний тиждень для "пенсіонерів"!

Цікаво, що "містяни" припиняють боротьбу за Кубок Англії на стадії півфіналу вже втретє із 5-ти спроб при Гвардіолі. При цьому команда, яка стала на шляху Сіті, двічі здобувала трофей – нею став Арсенал в сезонах 2016/17 та 2019/20.

"Містяни" неприємно здивували – ротація Гвардіоли не допомогла

Іспанець випустив одразу 8 нових футболістів у порівнянні з матчем у Дортмунді. Але такі кадрові зміни не допомогли. Без Зінченка та Гюндогана, які відмінно допомагають контролювати м'яч на чужій половині, гостроти бракувало. Один де Брюйне явно не справлявся, а після травми бельгійця становище стало взагалі катастрофічним. Тепер Ман Сіті може втратити лідера команди на фінальний матч Кубка ліги з Тоттенхемом, який буде зіграний вже наступної неділі, 25 квітня.

Сіті не награв навіть на гол – 0.76 xG проти 1.42 у Челсі. Команді бракувало свіжості та ідей в атаці. "Містяни", безумовно, є найкращою командою Англії в 2021 році, але вони теж не залізні. У всіх бувають невдалі дні, а сьогодні був один із таких. Надійна оборона Челсі без особливих проблем витримала атакувальні потуги підопічних Гвардіоли, які активізувалися лише під завершення поєдинку.

Виліт із Кубка Англії явно не став трагедією – тріумфи в АПЛ та ЛЧ (особливо в останній) мають куди вагоміше значення. Зараз всі думки Гвардіоли лише про Кевіна де Брюйне. Точніше, про його чергову травму.

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