Фінал Кубка Іспанії-2021 у Севільї був дуже важливим і для Барселони, і для Атлетіка. Каталонці довгий час розглядали цей турнір, як єдину втіху у програшному сезоні Ла Ліги – зараз ситуація інакша, але після поразки в Класіко "блаугранас" потребували компенсації. До того ж, підопічні Рональда Кумана поступилися "левам" у фіналі Суперкубка. Команда Марселіно, своєю чергою, два тижні тому програла фінал минулорічного Кубка, тож сьогодні у неї був останній шанс зачепитися за трофей високого ґатунку.

Обидва тренери виставили на цю зустріч максимально сильний склад. З цікавинок можна відзначити повернення Піке в основу Барси та наявність Дембеле на лавці запасних. На інших позиціях Рональд Куман довірився лідерам. Фаті, на жаль, не потрапив навіть на банку, хоча були надії щодо його появи у матчі.

На старті зустрічі Барселона прогнозовано притиснула Атлетік. Вже на 5-й хвилині це могло вилитись у взяття воріт: Мессі отримав закидання від Бускетса на правий край штрафного і в дотик скинув м'яч під удар де Йонгу, а Френкі пробив у дальній – стійка врятувала басків! Ще за дві хвилини Дест пробив повз правий кут, а на 11-й Мессі потужно вистрілив метрів з десяти. М'яч пройшов поруч з ближньою штангою! На цей момент володіння м'ячем у каталонців доходило до 90%, а баски навіть не переходили за центральне коло.

Втім, в середині першого тайму підопічні Марселіно звели матч до більш зручного сценарію. "Леви" почали розбивати гру на мікроепізоди, не гребуючи жорсткими єдиноборствами та фолами – Барса навіть за таких умов перегравала басків, але цілісність футболу "блаугранас" похитнулась. Крім того, гравці Атлетіка час від часу виходили у високий пресинг і заробляли стандарти біля чужих воріт. Так, на 12-й хвилині одну з подач Іньїго Мартінес підправив у дальній кут (вийшло слабенько), а за кілька секунд Рауль Гарсія ледь не відібрав м'яч у тер Штегена!

У Барси був хороший момент на 21-й хвилині, коли Мессі увірвався на лівий край карного майданчика й пробив з рикошетом, однак м'яч відправився точно до рук Сімона. Після цього Атлетік закрився, нічого не дозволяючи біля власних воріт. Підопічні Рональда Кумана тримали м'яч 82% ігрового часу, однак до кінця першого тайму створити вдалося небагато. Мессі вистрілив зі штрафного у стінку, а Лангле головою слабенько пробив після стандарту – от і вся гострота до перерви. Атлетік навіть провів кілька цікавих контрвипадів, однак з них вдалося витиснути тільки один перспективний простріл від Вільямса в руки тер Штегену.

Відпочивати футболісти пішли за нулів на табло. На другий тайм Більбао вийшов вже без свого легендарного капітана Муніаїна, якого замінив Лекуе. Барселона почала без замін, але з трьома гольовими моментами за десять хвилин. Перший пройшов на 48-й хвилині: Мессі розігнав контратаку й віддав передачу на правий край штрафного під простріл Десту, а Сержіньйо викотив м'яч на Грізманна – Сімон скоротив дистанцію й парирував його замикання!

На 52-й Грізманн виступив у ролі асистента, відкрившись під проникний пас Альби й скинувши м'яч під удар Педрі метрів з 20-ти. Сімон витягнув м'яч з ближнього кута, а після подачі Бускетс скористався вдалим відскоком, пробивши метрів з п'яти – Сімон знову парирував! На жаль для басків, тримати такий тиск довго було нереально. Організувавши ще кілька хороших атак, Барса відкрила рахунок на 60-й хвилині: Мессі розігнав атаку й віддав передачу на правий фланг, звідки де Йонг виконав простріл – Грізманн же прибіг з протилежного флангу на лінію воротарського, розстрілявши ворота у дотик. 0:1!

Не встигли баски прийти до тями, як Барса забила другий гол. Вийшло доволі просто й навіть принизливо, як для найкращої оборони при кросах у Іспанії: Альба подав з лівого флангу, а де Йонг, випередивши захисників, замкнув головою метрів з шести – 0:2! Це вже була вагома заявка на перемогу в фіналі. Атлетіку необхідно було йти вперед.

Марселіно на 67-й хвилині пішов ва-банк, знявши з гри Альвареса (центрбека), Вільямса (практично незамінного) й Лопеса заради Берчіче, Вільялібре й Нуньєса. Втім, вже за хвилину Барселона забила третій гол: Мессі та Де Йонг розірвали правий фланг через красиву комбінацію, в завершенні якої Ліонель увійшов на край штрафного, прибрав захисника й покотив у дальній кут – 0:3! Ще за чотири хвилини "кулес" провели чергове взяття воріт: Мессі запустив передачу на хід Альбі, а той віддав пас на лінію карного майданчика під постріл Лео в ближній кут – Сімон зачепився за м'яч, однак той все одно закотився у ворота. 0:4. Винос.

Після цього каталонці заспокоїлись. Рональд Куман почав знімати з гри лідерів, випустивши на останні хвилини Морібу, Серхі Роберто та Араухо, а футболісти біля власних воріт відверто сачкували. Баски ж намагалися забити гол престижу: на 75-й хвилині Лекуе головою пробив над каркасом, на 77-й Вільялібре зачепився за відскок і закинув м'яч за комірець кіперу (сфера перелетіла ворота), а на 84-й Рауль Гарсія замкнув навіс з кутового ударом з відскоком від газону – над поперечиною! Барса могла покарати за марнотратство на 87-й, коли Грізманн реалізував вихід віч-на-віч з Сімоном, однак від маніти "левів" врятував офсайд.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас" з рахунком 0:4! Барселона – офіційний володар Кубка Короля-2021.