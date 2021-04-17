56-річний фахівець оголосив команді про відставку по завершенні нинішнього сезону, повідомляє kicker.

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"Я б хотів розірвати контракт у кінці сезону. Це факт. Для мене було важливо, щоб команда дізналася про це від мене, а через сарафанне радіо", – коротко прокоментував відхід тренер.

Нагадаємо, що Ганс-Дітер Флік очолив Баварію у листопаді 2019-го після провального старту сезону під керівництвом Ніко Ковача. Під його орудою мюнхенці зуміли оформити требл, здобувши перемоги в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів. Пізніше "ротен" взяли Суперкубки Німеччини та УЄФА, а також тріумфували на Клубному чемпіонаті світу-2020.

У нинішньому сезоні Баварія близька до чергової Салатниці, але вилетіла з національного Кубка та Ліги чемпіонів. Окрім того, Флік має довготривалий конфлікт зі спортивним директором мюнхенців Хасаном Саліхаміджічем. Найімовірніше нове місце роботи фахівця – збірна Німеччини.

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