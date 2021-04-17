Десна в статусі претендента на бронзу приїхала в гості до Миная – явного аутсайдера чемпіонату. Закарпатська команда йшла останньою в турнірній таблиці, виглядаючи головним кандидатом на виліт. Однак сьогодні Минай підготував гучну сенсацію.

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Розпочалося все прогнозовано: Десна домінувала, контролювала м'яч і душила суперника. Добре працював лівий фланг, де активними були Картушов і Сухоцький. Гості створювали моменти на стандартах – Тамм і Імереков гостро замикали подачі Арвеладзе. Бракувало лише точності.

Втім, у середині першого тайму Минай приголомшив суперника. Бойко та Кожанов класно розіграли на правій бровці, пішов простріл у штрафний майданчик, де Тамм завалив на газон Ахмедзаде. Нурієв зразково реалізував пенальті, а господарі повели в рахунку, хоча майже нічого не створили. Перший гол Миная з лютого – команда не забивала 5 матчів.

Десна знову активно побігла в атаку, але тепер вже діяла не так впевнено. Можна пригадати тільки неточні удари Гуцуляка та Арвеладзе. Натомість в обороні чернігівці помилилися ще раз. Минай побудував ефектний розіграш: закидання з центру оборони наліво, простріл Саківа, п'ята Ахмедзаде та удар Нурієва.

На старті другого тайму Олександр Рябоконь сипонув замінами, але миттєвого результату це не дало. Навпаки – Десна пропустила третій! Пиняшко (вийшов замість травмованого Кожанова) та Нурієв вдвох пройшли всю оборону гостей, після чого Василь потужним ударом з гострого кута вразив дальню "дев'ятку". Краса!

Десна кинула всі зусилля в атаку, однак при цьому пропускала контрвипади. Нурієв міг оформити хет-трик, якби встиг на пас Ахмедзаде (Рустам, до речі, провів топовий матч).

Чернігів все ж повернувся в гру завдяки замінам. Моменти виникали переважно після подач. Одну з таких результативно замкнув Імереков – з кутового гарно накинув Гуцуляк. Активними були Безбородько та Гуцуляк, однак на більше Десна не спромоглася. Одні удари летіли повз ворота, інші забирав голкіпер.

Кінцівку зустрічі Минай провів у глухій обороні. Але виграшний рахунок вистояв. Закарпаття перемогло вперше за півтора місяця! Цей успіх підняв Минай з дна турнірної таблиці на 12 місце. Десна ж залишилася четвертою і ризикує відпустити Зорю у відрив.

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