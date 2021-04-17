Баварія втримала непросту перемогу над Вольфсбургом, Борусія М несподівано розбила Айнтрахт, Фрайбург декласував Шальке
У суботу 29-й тур чемпіонату Німеччини продовжили кілька поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 29-й тур
Борусія М – Айнтрахт – 4:0
Голи: Гінтер, 10, Хофман, 60, Бенсебаїні, 67, Вольф, 90+5
Вольфсбург – Баварія – 2:3
Голи: Вегхорст, 35, Філіп, 54 – Мусіала, 15, 37, Шупо-Мотінг, 24
Уніон Берлін – Штутгарт – 2:1
Голи: Прьомель, 20, Муса, 43 – Фьорстер, 49
Фрайбург – Шальке – 4:0
Голи: Хьолер, 7, Саллаї, 22 (пен.), Гюнтер, 50, 74
Аугсбург – Армінія – 0:0
Байєр – Кельн – початок зустрічі о 19:30
РБ Лейпциг втратив очки з Хоффенхаймом – гол на 90+6 хвилині був скасований
Претендент на медалі Бундесліги Айнтрахт на виїзді зустрічався з менхенгладбаською Борусією. Господарям вдалось вийти вперед вже на початку матчу – Матіас Гінтер вдало замкнув навіс з кутового. "Орли" до кінця першого тайму нічого, окрім кращого володіння м'ячем, супернику так і не запропонували. По перерві Хофман і Бенсебаїні протягом семи хвилин довели рахунок до непристойного. Айнтрахт прикладав надзусилля, аби хоч якось підсолодити гіркоту поразки, проте захист "жеребців" цього вечора працював відмінно. А вже у доданий час Ханнес Вольф пострілом з меж штрафного забив останній цвях у домовину гостей.
Баварія після вильоту з Ліги чемпіонів від ПСЖ вирішила всю свою злість вимістити на Вольфсбургу. Мусіала вже на 15-й хвилині з меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі, а згодом Шупо-Мотінг скористався помилкою Куна Кастелса на виході і подвоїв перевагу баварців. В середині першого тайму Вергхорст, після осічки захисту гостей, по шаленій траекторії закотив м'яч у кут воріт повз Нойєра. Та майже одразу Мюллєр головою результативно замкнув навіс у дев'ятку і відновив різницю у два голи.
Господарі вирішили так просто не здаватись і по перерві знову скоротили – Максіміліан Філіп з лінії воротарського майданчика вдотик результативно замкнув навіс партнера. Під кінець матчу Жером Русільйон міг врятувати для своєї команди нічию, однак з вбивчої позиції пробив повз ворота.
Уніон у першому таймі забив у ворота сусіда по турнірній таблиці – Штутгарта – два сухих голи. Фантастичний зрячий пас через половину поля на лівий фланг, простріл у центр воротарського майданчика і Ґріша Прьомель у падінні головою відкрив рахунок у матчі. Петар Муса незадовго до перерви скористався сумбуром у діях захисників "швабів" і подвоїв перевагу берлінців. Після відпочинку Філіпп Фьорстер один гол відквитав, легко перегравши Андреаса Люте. На більше команд не вистачило.
Найгірша команда Бундесліги – Шальке – знову отримала від суперника повну торбу. Цього разу екзикутором став Фрайбург. Лукас Хьолер на початку матчу з гри і Роланд Саллаї в середині тайму з пенальті (за гру рукою) поклали початок розгрому. А по перерві Крістіан Гюнтер оформив дубль, вказавши гельзенкірхенцям на їхнє місце у нинішньому сезоні.
Представники тижньої половини турнірної таблиці – Аугсбург та Армінія – у доволі рівній грі не змогли виявити сильнішого, розписавши справедливу безгольову нічию.