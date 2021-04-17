Екс-форвард збірної Італії Антоніо Кассано підтвердив, що "гірники" зацікавлені у послугах наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі.

"Ввечері відбулися неофіційні контакти між Шахтарем і моїм другом Де Дзербі. Буду дуже щасливий та радий за Роберто," – цитує Кассано Tuttomercatoweb.com.

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До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі потрапив у шорт-лист "гірників", а сам наставник зізнався, що не проти спробувати свої сили за межами Італії.

Нагадаємо, 41-річний фахівець створив одну з найяскравіших команд Серії А. Сассуоло другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці, демонструючи надрезультативну гру. Раніше Де Дзербі працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.

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