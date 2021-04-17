Член ради директорів УЄФА і віце-президент Федерації футболу Туреччини Сервет Ярдимчі анонсував зібрання, на якому планують офіційно затвердити "революцію".

Ліга чемпіонів: УЄФА офіційно затвердив розклад матчів 1/2 фіналу

"Ми ухвалимо остаточний варіант на засіданні в понеділок. Новий формат буде підтверджено. Сьогодні останні збори Європейської асоціації клубів (ЄКА).

Ти – справжній футбольний фанат та обожнюєш Лігу Чемпіонів? Тоді доповни перегляд топових матчів боксом від Pepsi та Lay’s. Освіжаючий напій та смачні чипси – ідеальний вибір вболівальника!

У новому форматі буде 36 команд замість 32-х. Буде 36 команд і єдина ліга. Найкращі 8 команд отримають місце у 1/8 фіналу напряму, а між 9-м і 24-м буде плей-офф за 8 місць, які залишилися. Переможені команди цих пар "спустяться" в Лігу Європи", – заявив Ярдимчі в коментарі AS.

Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ