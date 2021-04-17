Динамо мчить до чемпіонства. Класичне виглядало останнім серйозним бар'єром для киян на шляху до титулу. Мірчі Луческу потрібно було просто не програти. Румунський тренер здивував вибором стартового складу, залишивши в запасі Шапаренка на користь Андрієвського та Шепелєва. Саме ці хавбеки мали компенсувати відсутність дискваліфікованого Сидорчука.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Циганкова після травми не ризикнули кинути в бій з перших хвилин – він розпочинав на лаві. Шахтар також підготував сюрприз. Тете опинився в запасі, а на фланг атаки змістився Марлос, звільнивши центр для Майкона та Антоніо. Луїш Каштру готувався проходити масовану оборону. Здивувала відсутність у заявці Патріка.

У дебюті зустрічі команди обмінялися моментами. Соломон на фланзі хитнув Караваєва і з гострого кута пробив по воротах – не точно. Бєсєдін відгукнувся на передачу з глибини, але не переграв Трубіна та ще й заліз в офсайд. На жаль, ці епізоди надовго залишилися єдиними у матчі.

Спершу впевненіше виглядав Шахтар, потім ініціативу перехопило Динамо, відсунувши "гірників" на їхню половину поля. Кияни прогнозовано не наполягали на володінні м'ячем, а провокували помилки суперника та намагалися робити швидкі уколи. Кривцов здалеку пробив у руки Бущану, а Де Пена відповів перспективним випадом, який знову зіпсував офсайд.

І все ж Де Пена та Бєсєдін створювали чужій обороні більше проблем, ніж Мораєс і Ко на іншій половині. Артем пресингував і класно відкривався під передачі, втікаючи на оперативний простір. Як наслідок – у середині тайму форвард Динамо посадив на жовті картки Матвієнка та Бондаря. Перспективний штрафний неточним ударом зіпсував Андрієвський.

Однак дуже швидко Олександр реабілітувався: протягнув м'яч через пів поля, повторно підхопив його і поліз у штрафний майданчик, а там дочекався дотику Антоніо та впав. Пенальті! Де Пена послизнувся під час пробиття 11-метрового, але переграв Трубіна точним ударом у кут. Динамо заслужено виграло перший тайм, а загалом футбол залишав бажати кращого – 4 удари за 45 хвилин на двох.

У перерві Луїш Каштру зробив заміну – Тете замість Антоніо з переміщенням Марлоса в центр. Жодної користі таке рішення не принесло. Шахтар так само продовжував повільно катати м'яч без загострення, а Динамо перемикало режими – середній захисний блок періодично змінювався високим пресингом. Головне – все організовано.

Уколи киян додавали нудній грі хоча б якоїсь гостроти, нехай навіть вони не створювали Трубіну проблем. Миколенко та Де Пена не влучили у площину, простріл Караваєва перехопили, а з ударом Бєсєдіна легко впорався голкіпер. Шахтар відповідав на це... нічим не відповідав. Такої імпотентної атаки "гірників" давно не пригадуємо. Каштру у відчаї випустив Фернандо, Дентінью та Судакова.

А Мірча Луческу зняв з гри двох героїв – Андрієвського та Де Пену. І освіжив атаку Жерсоном і Циганковим. Структура Динамо не розвалилася, організація гри збереглася, а Шахтар так і не поставив перед киянами складних завдань. "Біло-сині" спокійно довели матч до перемоги. Можна пригадати хіба що апеляції Мораєса та Буяльського щодо пенальті.

Динамо набрало 55 очок і на 10 пунктів відірвалося від Шахтаря за 4 тури до фінішу. Для чемпіонства потрібно здобути лише одну перемогу. Вже наступного вікенду в поєдинку проти Інгульця кияни можуть офіційно оформити титул! Перше чемпіонство за 5 років!

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