Динамо переграло Шахтар і відкрило шлях до чемпіонства – Луческу може взяти титул вже наступного тижня
Шахтар безвольно поступився Динамо (0:1) у 22 турі УПЛ. Огляд ключового матчу УПЛ читайте на "Футбол 24".
Динамо мчить до чемпіонства. Класичне виглядало останнім серйозним бар'єром для киян на шляху до титулу. Мірчі Луческу потрібно було просто не програти. Румунський тренер здивував вибором стартового складу, залишивши в запасі Шапаренка на користь Андрієвського та Шепелєва. Саме ці хавбеки мали компенсувати відсутність дискваліфікованого Сидорчука.
Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу
Циганкова після травми не ризикнули кинути в бій з перших хвилин – він розпочинав на лаві. Шахтар також підготував сюрприз. Тете опинився в запасі, а на фланг атаки змістився Марлос, звільнивши центр для Майкона та Антоніо. Луїш Каштру готувався проходити масовану оборону. Здивувала відсутність у заявці Патріка.
У дебюті зустрічі команди обмінялися моментами. Соломон на фланзі хитнув Караваєва і з гострого кута пробив по воротах – не точно. Бєсєдін відгукнувся на передачу з глибини, але не переграв Трубіна та ще й заліз в офсайд. На жаль, ці епізоди надовго залишилися єдиними у матчі.
Спершу впевненіше виглядав Шахтар, потім ініціативу перехопило Динамо, відсунувши "гірників" на їхню половину поля. Кияни прогнозовано не наполягали на володінні м'ячем, а провокували помилки суперника та намагалися робити швидкі уколи. Кривцов здалеку пробив у руки Бущану, а Де Пена відповів перспективним випадом, який знову зіпсував офсайд.
І все ж Де Пена та Бєсєдін створювали чужій обороні більше проблем, ніж Мораєс і Ко на іншій половині. Артем пресингував і класно відкривався під передачі, втікаючи на оперативний простір. Як наслідок – у середині тайму форвард Динамо посадив на жовті картки Матвієнка та Бондаря. Перспективний штрафний неточним ударом зіпсував Андрієвський.
Однак дуже швидко Олександр реабілітувався: протягнув м'яч через пів поля, повторно підхопив його і поліз у штрафний майданчик, а там дочекався дотику Антоніо та впав. Пенальті! Де Пена послизнувся під час пробиття 11-метрового, але переграв Трубіна точним ударом у кут. Динамо заслужено виграло перший тайм, а загалом футбол залишав бажати кращого – 4 удари за 45 хвилин на двох.
У перерві Луїш Каштру зробив заміну – Тете замість Антоніо з переміщенням Марлоса в центр. Жодної користі таке рішення не принесло. Шахтар так само продовжував повільно катати м'яч без загострення, а Динамо перемикало режими – середній захисний блок періодично змінювався високим пресингом. Головне – все організовано.
Уколи киян додавали нудній грі хоча б якоїсь гостроти, нехай навіть вони не створювали Трубіну проблем. Миколенко та Де Пена не влучили у площину, простріл Караваєва перехопили, а з ударом Бєсєдіна легко впорався голкіпер. Шахтар відповідав на це... нічим не відповідав. Такої імпотентної атаки "гірників" давно не пригадуємо. Каштру у відчаї випустив Фернандо, Дентінью та Судакова.
А Мірча Луческу зняв з гри двох героїв – Андрієвського та Де Пену. І освіжив атаку Жерсоном і Циганковим. Структура Динамо не розвалилася, організація гри збереглася, а Шахтар так і не поставив перед киянами складних завдань. "Біло-сині" спокійно довели матч до перемоги. Можна пригадати хіба що апеляції Мораєса та Буяльського щодо пенальті.
Динамо набрало 55 очок і на 10 пунктів відірвалося від Шахтаря за 4 тури до фінішу. Для чемпіонства потрібно здобути лише одну перемогу. Вже наступного вікенду в поєдинку проти Інгульця кияни можуть офіційно оформити титул! Перше чемпіонство за 5 років!
Динамо – Дніпро-1: шоу гравців збірної України в матчі УПЛ, криваве вилучення і дивна дискваліфікація лідера на Шахтар