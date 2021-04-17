Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30 на НСК Олімпійський у Києві. "Гірників" влаштовувала лише перемога, адже команда Луїша Каштру на момент початку гри відставала від Динамо на 7 очок. Натомість тріумф "біло-синіх" практично гарантував команді Луческу чемпіонство – 3 пункти в Класичному збільшили б відрив Динамо до 10-ти очок за 4 тури до завершення Прем'єр-ліги.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція вирішального матчу УПЛ

Кияни отримали шанс відкрити рахунок на 33-й хвилині. Антоніо збив Андрієвського у власному штрафному – Монзуль без сумнівів призначила пенальті. До позначки підійшов Де Пена та переграв Трубіна.

Шахтар – Динамо – відео гола Де Пени: