Яремчук потрапив на радар історичних грандів АПЛ і Серії А, – бельгійські ЗМІ
Нападник збірної України Роман Яремчук може перебратися на Туманний Альбіон або Апенніни.
Форвард бельгійського Гента Роман Яремчук зацікавив одразу кілька топ-клубів. Зокрема, інтерес до українця проявляють англійські Арсенал і Вулверхемптон та італійський Лаціо, повідомляє видання Voetbalprimeur.
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До слова, сам Роман серйозно налаштований змінити команду – наш легіонер хоче владнати всі питання щодо свого переходу у новий колектив до початку Євро-2020, аби повністю сконцентруватись на виступах за збірну України.
Нагадаємо, Яремчук перейшов у Гент з Динамо у 2017 році. Його контракт з бельгійцями чинний до 2025 року. Портал Transrermarkt оцінює українця в 13 млн євро, в той час як "буйволи" хочуть виручити за свого гравця щонайменше 18 млн. У поточному сезоні форвард провів за Гент 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 18 голів і віддав 6 результативних передач.
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