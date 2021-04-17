Бразильський нападник Жажа Коелью висловив бажання повернутися в Україну та грати за Металіст, який планує відродити Олександр Ярославський.

"Наразі я перебуваю в Ріо-де-Жанейро. У мене закінчився контракт з тайською командою Чіанграй Юнайтед. Я без клубу.

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Чув про те, що в Харкові Ярославський збирається відродити Металіст. У мене є непереборне бажання завершити кар'єру в клубі, де був ідолом. Я зберіг прекрасні стосунки із керівництвом і чекаю, що мені, можливо, запропонують контракт.

Я б дуже хотів завершити кар'єру в клубі, де до мене з такою любов'ю і теплотою ставилися вболівальники", – цитує Жажу FanDay.

Нагадаємо, Металіст купив Жажу у Хетафе за 500 тисяч євро в 2008-му році, а продав за 4.2 млн в Трабзонспор в 2010-му. У 2013-му харків'яни знову купили Коельо у Аль Ахлі за 2.5 млн, а в 2015 продали в китайський Ліфань за 2 млн. Загалом Жажа зіграв за Металіст 99 матчів у всіх турнірах і забив 43 м'ячі.

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