Ярмоленко потрапив у заявку Вест Хема на матч АПЛ вперше за 2 місяці
Український легіонер "молотів" Андрій Ярмоленко повністю відновився після травми і готовий допомогти своїй команді.
Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко потрапив у заявку на матч 32-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла.
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Український легіонер, який не виходив на поле в офіційних матчах з початку лютого, розпочне зустріч на лаві запасних.
Нагадаємо, 31-річний футболіст пошкодив зв'язки коліна 9 лютого і повернувся у загальну групу лише в середині березня. У поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 21 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами та віддав 4 результативні передачі.
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