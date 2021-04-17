Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко потрапив у заявку на матч 32-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла.

Повернення Ярмоленка в Динамо: Вест Хем визначився з сумою потенційного трансферу

Український легіонер, який не виходив на поле в офіційних матчах з початку лютого, розпочне зустріч на лаві запасних.

Нагадаємо, 31-річний футболіст пошкодив зв'язки коліна 9 лютого і повернувся у загальну групу лише в середині березня. У поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 21 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами та віддав 4 результативні передачі.

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