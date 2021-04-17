Зоря та Ворскла зійшлися у дуже важливому поєдинку в рамках боротьби за бронзу. Сенсаційна поразка Десни від Миная додала запалу конкурентам: Зоря могла піти у відрив, а Ворскла мала шанс наблизитися до п'єдесталу.

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Луганці зі стартовим свистком взяли м'яч під контроль, але не просувалися до чужих володінь. Ворскла ж робила ставку на різки атаки – 3-4 передачі й удар. Господарям у такому стилі вдалося забити швидкий гол, коли Тілль зачепився за дальній пас Різника, Якубу проскочив на фланзі Хомченовського, а Степанюк грамотно розібрався в штрафному майданчику.

При цьому атаки Ворскли виглядали осмисленими. Полтава навчилася як-не-як коротко розігрувати, тому трималася під фірмовим пресингом Зорі. Не без проблем, подекуди господарі були на волосині від втрати, але загалом план спрацював. Ворскла виманювала суперника на свою половину, після чого намагалася точно закинути вперед. Словом, грала у стилі Лестера (як би це не звучало).

У середині тайму гості забили ще один гол – дуже схожий на перший. Тілль знову зачепився за пас Різника та відкинув на фланг, Скляр дав у розріз на Кулача, а Владислав розстріляв ворота. Відразу ж міг залетіти й третій гол, але Степанюк з двох спроб не зумів переграти голкіпера.

Зоря поплила... Постійні обрізки на власній половині, катастрофічні втрати м'яча, кожну з яких Ворскла перетворювала в небезпечний момент. Антигерой матчу Іванісеня (це був кошмар від Дмитра) вкотре помилився в передачі та влучив у Степанюка. Руслан добре зорієнтувався і кинув у прорив Кулача – 3:0. Це все ще в першому таймі. А могло й бути гірше – Кулач і Степанюк мали ще по одному супершансу.

По перерві картина не змінилася: Зоря була жалюгідною, а Ворскла розривала. У другому таймі господарі також оформили швидкий гол. Степанюк запресингував Жунінью, вигриз м'яч і віддав у штрафний майданчик, а Кулач оформив хет-трик! Давно команда Віктора Скрипника не виглядала такою вбогою. Жах.

А за Ворсклою спостерігати було одне задоволення. Степанюк – красунчик, Кулач з 13 голами відірвався від конкурентів у бомбардирських перегонах, Тілль не втомлювався роздавати тонкі передачі на загострення. Навіть Різник зумів проявити себе!

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Зоря майже нічого не створила, але в тих поодиноких епізодах, коли потрібно було вступити в гру, молодий голкіпер діяв безпомилково. Він повністю з'їв іранську пару форвардів Зорі. Найбільше постраждав Шахаб. Різник спершу класно стрибнув йому в ноги та чітко зіграв у м'яч, потім скоротив кут обстрілу і обличчям парирував удар, а вишнею на торті став фінт Дмитра у власному штрафному! Віктор Вацко на емоціях назвав Різника полтавським Нойєром.

В останній третині зустрічі Зоря все ж організувала пару пристойних атак. І якщо удар Аллах'яра з порожніх воріт виніс Яворський, то удар Гладкого навпаки у власні ворота заніс Тілль. Втім, провали луганської оборони нікуди не зникли. Луїзао після виходу на заміну розкішним пасом створив момент для Кравчука (забити не вдалося). Наприкінці зустрічі м'яч ще раз влетів у ворота Васіля, але там арбітри побачили офсайд.

Зоря відіграла один гол зусиллями Фаворова, однак фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Ворскли. Полтавці набрали 37 очок і впритул наблизилися до третього місця. Там поки що залишається Зоря, в якої ще є матч у запасі. Луганці залишаються фаворитом на бронзу, але боротьба загострилася!