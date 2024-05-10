Олімпіакос ще раз розібрався з Астон Віллою у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Астон Віллі після домашніх 2:4 потрібно було творити диво під тиском шалених грецьких трибун. Нічого з цього не вийшло – команда Емері "ковтнула" ще 2 м'ячі і безславно завершила свій європохід. Аюб Ель Каабі став справжнім нічним жахом для бірмінгемців. Форвард Олімпіакоса за 2 матчі відвантажив Віллі 5 голів і з 10 точними ударами загалом фактично гарантував собі звання найкращого бомбардира ЛК.

Астон Вілла ще раз програла Олімпіакосу та вилетіла з Ліги конференцій – єврокубкові фінали залишились без команд АПЛ

АПЛ втратила свого останнього представника у нинішньому розіграші єврокубків. Вперше з 2020 року найбагатша ліга світу не матиме жодної команди у фіналах євротурнірнів.