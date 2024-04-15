У поєдинку 24-го туру УПЛ Верес на виїзді поступився ЛНЗ (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У понеділок 24-й тур чемпіонату України завершували два матчі. У першому з них ЛНЗ приймав Верес (цікаво, що саме у цей день, 16 років тому, було підписано протокол про створення Української Прем'єр-ліги).

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Попри вищу сходинку у турнірній таблиці черкасці далеко не гарантували собі збереження прописки в еліті. Що вже казати про рівнян, які лише нещодавно вибрались з трясовини турнірної таблиці. Тож дуель обіцяла бути запеклою.

Футболісти Вереса вийшли у футболках з зображенням Євгена Паста і написом "Жека, ми з тобою" – кіпер "червоно-чорних" нещодавно переніс складну операцію і перебуватиме в лазареті наступні 7 місяців.

До складу рівнян після дискваліфікації повернувся Марко Мрвальєвіч – головний голеадор команди, а ЛНЗ дуже розраховував на Олів'є Тілля, який нарешті став у стрій.

Вже на 1-й хвилині Кучеренкові довелось вступати у гру, перехоплюючи небезпечну передачу від Шевченка з лівого флангу. За 5 хвилин Шастал втікав від захисників і намагався вийти на побачення з голкіпером ЛНЗ, але оборонці наздогнали його у штрафному і відтерли від м'яча.

Гості на перших хвилинах виглядали набагато активнішими, але шалений брак при передачах нівелював їхню зарядженість. На 11-й хвилині черкасці запустили у відрив Наумця, та Когут прочитав ситуацію і вийшов далеко за межі поля, аби не дозволити Владиславу дістатись до м'яча.

Господарі прокинулись після того, як заробили небезпечний штрафний – Тілль закручував у воротарський, але захист вибив на кутовий. Навіс зі стандарту також не увінчався успіхом. Команди спробували загострювати лонгболами – спочатку Балан на мить не встиг на закидання, а у відповідь Пасіч, отримавши сферу, пробивав у ближній кут воріт Вереса.

В середині тайму Хобленко під пресингом захисників зумів проштовхнути круглого в центр під удар Бару, але Арад не встиг згрупуватись і втратив момент. У відповідь Кухарук відгукнувся на скидання від Мральєвіча і завдав гарматного удару з-за меж штрафного – вище воріт.

ЛНЗ потрохи перехопив ініціативу. На 27-й хвилині Пасіч зумів вистрибнути вище за захисника і головою замикав навіс Стасюка з правого флангу на дальню стійку – сфера після його удару влучила у поперечину.

Верес кусався і доволі непогано. Кухарук заробив штрафний на брівці, але закидання зі стандарту не принесло дивідендів, а згодом Сікейра метеором промчав лівим флангом, але не зміг віддати зручний пас на партнерів. Запекла боротьба і непоступливість регулярно завершувались зіткненнями, але арбітр давав грати.

На 39-й хвилині Кухарук втік сам на сам, Бар рукою тримав гравця Вереса і той, не втримавшись на ногах впав – рефері виписав півзахиснику "гірчичник" за симуляцію. VAR був солідарний з головним арбітром, хоча, на перший погляд, все тягнуло на небезпечний стандарт.

Перед самою перервою Пасіч підхопив сферу на своїй половині поля, метеором промчав лівим флангом і віддавав на дальню стійку – ніхто з партнерів не відгукнувся на перспективний навіс.

Другий тайм не зміг розпочатись вчасно – повітряна тривога перервала гру майже на годину. Зрештою, вимушений відпочинок пішов на користь ЛНЗ: знову Пасіч протягнув м'яч лівим флангом, прострілив і Хобленко, випередивши захисника, встиг пробити повз голкіпера, який вже летів у ноги Олексію.

За трохи Хобленко міг оформити дубль, але Когут потягнув постріл форварда черкасців з центру штрафного (і знову передачу віддавав феєричний Пасіч). За мить кіпер Вереса врятував команду після дальнього удару від Наумця.

На 68-й хвилині Балан накрутив трьох захисників і потужно бив під дальню стійку – м'яч зачепив оборонця ЛНЗ і вийшов на кутовий. За мить Шастал стріляв з гострого кута під поперечину – Кучеренко у карколомному стрибку потягнув і перевів за ворота.

За 10 хвилин до завершення матчу Верес міг зрівнювати, виходячи 3 в 2 на ворота ЛНЗ, але Дахновський банально подарував м'яч супернику, відпустивши його задалеко. На 88-й хвилині Кльоц був зобов'язаний рятувати Верес, але замикаючи навіс з гострого кута влучив у поперечину. ЛНЗ міг закривати гру після того, як Шестаков з правого флангу вирізав у штрафний на партнера, але Когут встиг на перехоплення.

Перемога принесла ЛНЗ 29 очок і підняла на дев'яту сходинку турнірної таблиці, Верес з 19-ма пунктами тринадцятий.

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