– Пане Дмитре, пишуть, що завтра Юрій Вірт Звягель очолить. Це правда?

– Боже ти мій! Що ж це таке, що всі одразу все пишуть? Звідки вони інформацію дізнаються? Якби менше писали, то в нас вже точно був би тренер. А коли заздалегідь пишуть, то вже страшно. Коли ми презентуємо головного тренера, тоді і будемо коментувати.

Вірт різко відреагував на чутки щодо роботи в Другій лізі

– Не будьте таким забобонним.

– Знаєте, у мене вже є певний досвід, тому це не просто забобони.

– Так перемовини з Віртом ведуться?

– Я з Віртом спілкувався щодо цього. Що він мені відповів? Завтра подивимось. Сподіваюсь, все буде добре.

– А з УПЛ ТБ не буде проблем? Бо Юрій Миколайович спочатку казав, що у нього контракт, потім – що контракту нема.

– Я готовий боротися з УПЛ ТБ за Вірта.

– В. о. головного тренера Звягеля Микола Гібалюк залишиться у штабі Вірта?

– Ні, його взагалі не буде в клубі. Але всі тренери у штабі, які були, крім Гібалюка, залишаться ті. Плюс Вірт приведе свого помічника, – цитує Костюка Sport Express.

Нагадаємо, раніше Вірта активно сватали в інший клуб Другої ліги – ЮКСА. Натомість місце біля керма Звягеля пророкували Володимиру Шарану, але корифей українського тренерського цеху не зумів домовитись з клубом.

До слова, останнім місцем роботи Вірту був Верес, який він покинув у червні 2023 року.

Звягель розгромив Реал Фарма у боротьбі за Першу лігу, ЮКСА несподівано оступилась з Дружбою у битві лідерів