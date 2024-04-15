Вірт може очолити дітище Буткевича – президент підтвердив переговори з екс-тренером Вереса
Президент Звягеля Дмитро Костюк прокоментував чутки про можливий прихід у команду Юрія Вірта.
– Пане Дмитре, пишуть, що завтра Юрій Вірт Звягель очолить. Це правда?
– Боже ти мій! Що ж це таке, що всі одразу все пишуть? Звідки вони інформацію дізнаються? Якби менше писали, то в нас вже точно був би тренер. А коли заздалегідь пишуть, то вже страшно. Коли ми презентуємо головного тренера, тоді і будемо коментувати.
Вірт різко відреагував на чутки щодо роботи в Другій лізі
– Не будьте таким забобонним.
– Знаєте, у мене вже є певний досвід, тому це не просто забобони.
– Так перемовини з Віртом ведуться?
– Я з Віртом спілкувався щодо цього. Що він мені відповів? Завтра подивимось. Сподіваюсь, все буде добре.
– А з УПЛ ТБ не буде проблем? Бо Юрій Миколайович спочатку казав, що у нього контракт, потім – що контракту нема.
– Я готовий боротися з УПЛ ТБ за Вірта.
– В. о. головного тренера Звягеля Микола Гібалюк залишиться у штабі Вірта?
– Ні, його взагалі не буде в клубі. Але всі тренери у штабі, які були, крім Гібалюка, залишаться ті. Плюс Вірт приведе свого помічника, – цитує Костюка Sport Express.
Нагадаємо, раніше Вірта активно сватали в інший клуб Другої ліги – ЮКСА. Натомість місце біля керма Звягеля пророкували Володимиру Шарану, але корифей українського тренерського цеху не зумів домовитись з клубом.
До слова, останнім місцем роботи Вірту був Верес, який він покинув у червні 2023 року.
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