Барселона буде далеко не єдиним претендентом на Віктора Циганкова у літнє вікно.

Баварія також серйозно зацікавлена у послугах 26-річного гравця збірної України, стверджує Fichajes.

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Яскраві виступи Циганкова за Жирону привернули увагу сусідської Барселони, однак "кулес" не поспішали робити свої кроки. Втручання Баварії повинно змусити каталонців рухатися. "Це може стати однією з головних подій літнього ринку, і Барселона сповнена рішучості не проґавити можливості підписати цього талановитого вінгера", – підкреслює джерело.

Нагадаємо, контракт Циганкова з Жироною чинний до літа 2027 року. У нинішньому сезоні він провів 28 матчів, оформивши 6 голів і 4 асисти. Transfermarkt оцінює українця у 28 млн євро.

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