Дієго Сімеоне вже бачить форварда Жирони Артема Довбика в центрі проекту своєї команди на наступний сезон.

Артем Довбик – один із найкращих гравців Ла Ліги, чия гра не залишилася непоміченою головним тренером Атлетіко Дієго Сімеоне. Як інформує El Gol Digital, нещодавно наставник столичної команди попросив керівництво клубу підписати українського бомбардира, незважаючи на наявність у складі своєї команди Альваро Морати. Результативність іспанця скоротилася, тому Сімеоне хотів би мати у своєму розпорядженні альтернативу.

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Повідомляється, що Довбик остаточно переконав Сімеоне у своїй спроможності після очного матчу Жирони з Атлетіко. Українець забив у ворота "кольчонерос" уже на четвертій хвилині гри. Тренер "матрацників" упевнений: Довбик – та сама "дев'ятка", яка йому так потрібна.

Цього сезону Довбик провів за "Жирону" 34 матчі, в яких забив 18 голів і оформив 7 асистів. У контракті Артема з Жироною прописана клаусула в розмірі 28 млн євро – саме таку суму Атлетіко має заплатити за українця влітку.

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