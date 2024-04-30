Чина угода німця з мюнхенцями закінчується влітку 2025 року. Керівництво Баварії має намір зберегти Лероя Сане у команді.

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Як повідомляє Sky, спортивний директор "червоних" Макс Ербель провів таємну зустріч з вінгером. На ній не обговорювалися ні зарплатня, ні терміни нового контракту. Представник Баварії висловив свою вдячність Сане та дав йому зрозуміти, що бачить у ньому важливу постать у майбутньому.

Варто зауважити, що нещодавно була інформація, що Барселона вже контактувала з Баварією щодо трансферу вінгера.

Нагадаємо, Лерой Сане виступає за мюнхенців з 2020 року. Загалом він зіграв за клуб у 172 матчах у всіх турнірах. В активі вінгера 47 голів та 50 асистів.

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