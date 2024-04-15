Португальський клуб може поповнитись ще одним українцем – "орли" поклали око на Богдана Слюбика.

Захисник Руха Богдан Слюбик потрапив у сферу інтересів Бенфіки, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, після вдалого трансферу Анатолія Трубіна португальський гранд аналізує весь український футбольний ринок.

Бенфіка бачить у Слюбику серйозний потенціал для подальшого зросту – у майбутньому 20-річний українець зможе замінити капітана команди та чемпіона світу у складі збірної Аргентини Ніколаса Отаменді. Зазначається, що "орлів" не лякає потенційно висока ціна на гравця Руха.

До слова, Слюбик став одним з двох представників УПЛ (разом з Невертоном з Шахтаря), який потрапив до списку претендентів на нагороду для найкращого молодого гравця у 2024 році "Golden Boy".

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про інтерес до Богдана з боку Лаціо, празької Славії, низки клубів Бундесліги, Динамо та Шахтаря.

У поточному сезоні 20-річний Слюбик провів за Рух 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Його контракт з львів'янами чинний до літа 2027 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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