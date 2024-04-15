Жирону підозрюють у шахрайстві, а також порушенні фінансового фейр-плей, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, каталонський клуб отримав запит від юристів, які припускають, що в момент угоди між Жироною та агентством Alik Football Management в особі агента футболіста Олексія Люндовського були недотримані певні фінансові домовленості.

Серед іншого перевіряється факт змови Люндовського з іншими особами задля вчинення економічного злочину – уникнення оподаткування в Україні. Зазначається, що агент Довбика навмисно зареєстрував юридичну особу практично з цілком аналогічною назвою свого агентства на території Естонії. Перевірка оформлення трансферу на предмет чистоти може зачепити і СК Дніпро-1.

До слова, зазначені порушення фінансового фейр-плей, у разі їх доказу з боку UEFA Club Financial Control Body (CFCB) можуть призвести не лише до суттєвих грошових штрафів, але й від анулювання ліцензії на участь Жирони у європейських футбольних турнірах, які проводяться під егідою УЄФА.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Жирона з СК Дніпро-1 за 7 млн євро. Ще частину суми отримав данський Мітьюлланд, який володів частиною прав на українця.

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