Німецький оборонець став лідером оборони "вершкових". Напередодні півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії Антоніо Рюдігер розповів про секрет, який був з ним з підліткового віку.

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"Історія? До 15 років я пісяв у ліжко. Мені не має чого соромитися, хоча, так, іноді було соромно. Але це життя, все окей. Що я можу зробити? Як це вдалося подолати? Я перестав пити після 20:00. І досі дотримуюсь цього", – сказав захисник в інтерв'ю CARRÉ.

Нагадаємо, Рюдігер приєднався до Реала у 2022 році. Загалом він зіграв за "вершкових" у 94 матчах у всіх турнірах. В активі захисника чотири голи та два асисти.

Реал та Баварія зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів у вівторок, 30 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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