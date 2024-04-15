У поєдинку 24-го туру УПЛ СК Дніпро-1 на виїзді не втримав перемогу над Металістом 1925 (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

В центральному матчі дня Металіст 1925 приймав СК Дніпро-1. Інтрига поєдинку, окрім необхідності кожній з команд здобувати перемогу, лежала у площині дуелі головних тренерів – екс-партнерів по збірній України.

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Подивитись на принципове протистояння прийшли наставники "синьо-жовтих" різних вікових груп – Сергій Ребров та Дмитро Михайленко, а також президент УАФ Андрій Шевченко.

Перший удар у матчі було завдано лише на 10-й хвилині – Сарапій вирішив пробити з далекої відстані, але постріл виявився дуже неточним. Згодом Борячук помітив, що Волинець вийшов далеко з воріт і метрів з 50-ти вирішив випробувати удачу – халява не пройшла.

На 16-й хвилині Очеретько з-за меж штрафного закручував під дальню стійку і лише майстерність Волинця врятувала від вірного гола. За мить Олег знову міг забити, замикаючи навіс головою, але м'яч просвистів повз праву стійку.

Зрештою, кількість створених моментів переросла в якість: Сарапій знайшов на лівому фланзі Гуцуляка, той увірвався у воротарський, накрутив захисника і пробив повз Мозіля.

Металіст 1925 міг дуже швидко відігратись: Юрченко закинув за спини захисникам на Юсова, але Дмитрові не вистачило майстерності у даному епізоді.

В середині тайму Рубчинський влаштував справжнє шоу у штрафному суперника: прийняв, опрацював, обіграв і пробив (і все це в оточенні декількох захисників), але Мозіль накрив.

Перевага СК Дніпро-1 відчувалась на кожному клаптику поля – харків'яни страждали і часто грали просто на відбій. Навіть у поодиноких контратаках дніпряни встигали повертатись і відтирати суперника.

На 38-й хвилині Максимов провів першу заміну, прибравши з поля Гаджиєва. Рамік екстрено потрапив у старт – Третяков за 10 хвилин до початку матчу поскаржився на дискомфорт і 18-річний форвард таким чином вперше вийшов з перших хвилин. Залишається тільки гадати, що так не сподобалось Вільйовичу, що він не зміг дочекатися перерви (одразу згадується "знущання" тренера над Даніелем Ківіндою з двома зворотними замінами).

Вже на початку другого тайму Горбунов отримав пас у штрафному від Бабенка, але не зміг переграти Мозіля. На 55-й хвилині Гармаш після навісу зі штрафного головою замкнув у руку Волинцю, від якої м'яч влучив у поперечину.

В середині тайму Рубчинський викотив розкішний пас у штрафний праворуч на Лєднєва – Богдан замість того, щоб пробити, почав зміщуватись і, в результаті, удар було заблоковано. За мить Мозіль запобіг виходу сам на сам, вибігши далеко з воріт, аби вибити м'яч. За хвилю він знову повторив те саме, вдруге підчистивши провал оборони.

Наприкінці матчу м'яч в одній з атак зрикошетив від голови Імерекова і ледь не влетів у ворота дніпрян. Вже у доданий час Гармаш віддав розкішний навіс на Юсова, Дмитро втікав правим флангом і намагався пробити, але Сарапій вчасно заблокував. Та вже за мить Металіст 1925 зрівняв: після навісу з кутового Імереков головою пробив у поперечину, а на добиванні ногою був влучнішим. Анастасія Романюк майже одразу дала фінальний свисток.

СК Дніпро-1 набрав 44 очки і залишається четвертим, Металіст з 18-ма балами передостанній – безвиграшна серія Скрипника і Ко сягнула вже 12 матчів.

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