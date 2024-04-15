Збірна Бразилії показала майстер-клас Україні у товариському турнірі з футзалу. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Україна – Бразилія – 2:7

Голи: Абакшин, 23, Мельник, 26 – ?, 5, Валеріо, 6, ?, 7, Річард, 8, 12, Фітс, 24, Марлон, 31

Збірна України з футзалу зійшлась у поєдинку товариського турніру із Бразилією, яка наразі є найсильнішою командою світу. Також участь у турнірі беруть Франція та Литва (країна-господар). Україна в першій грі розбила Литву (5:2), а Бразилія поступилась Франції (2:3).

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Зварич у дебюті матчу мав класний шанс забити, але поцілив у стійку. Бразильці тут же покарали, забивши 4 голи за 4 хвилини. Річард забив ще один м'яч до перерви, тож перша половина завершилась нищівними 0:5 для України.

По перерві Україна забила гол престижу – Абакшин замкнув пас з кутового. Фітс миттєво зробив рахунок 1:6. Українці знову забили, тепер Абакшин асистував Мельнику. Але останнє слово було за Бразилією – крапку в грі поставив Марлон.

Додамо, що останній поєдинок на цьому товариському турнірі Україна проведе вже завтра, 16-го квітня, проти Франції. Початок о 17:00.

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