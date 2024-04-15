Челсі розгромив Евертон (6:0) у рамках 33 туру АПЛ. Звіт про матч, а також гру Михайла Мудрика та Віталія Миколенка, читайте на "Футбол 24".

Миколенко та Мудрик грають у збірній України на одному фланзі, а сьогодні стали суперниками у матчі АПЛ. Віталій традиційно вийшов з перших хвилин зліва в обороні Евертона, а Михайло отримав шанс у групі атаки Челсі, розташувавшись також зліва.

Евертон офіційно отримав другий очковий штраф у сезоні – команда Миколенка знову наблизилася до зони вильоту

Челсі отримав теплу ванну, великий Палмер

Челсі небезпечний на просторі, однак має проблеми з проходженням масованої оборони. Евертону логічно було б сісти у фірмовий низький блок, але Шон Дайч чомусь вирішив вивести свою команду з зони комфорту. Високий пресинг гостей створив зручний сценарій для Челсі – замість захисної стіни перед Мудриком, Палмером і Мадуеке з'явилися гектари вільного простору.

Наслідком став хет-трик Палмера за 15 хвилин. Коул відкрив рахунок, обігравшись з Джексоном. Незабаром герой матчу подвоїв перевагу – Мудрик прострілив на Джексона, воротар парирував, а Палмер встиг на добивання. Евертону мало було пресингу, тому "іриски" вирішили виходити з оборони через короткий пас. Пікфорд обрізав всю команду, і Палмер дальнім ударом по порожніх воротах відзначився втретє.

У наступному турі АПЛ Челсі зіграє з Арсеналом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють лондонське дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,48. Звитяга команди Мудрика оцінена в 6,28, а нічия – 4,8. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,44, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,72.

По перерві 21-річний футболіст поклав четвертий м'яч з пенальті. Коул – перший гравець в історії Челсі, який забив у семи поспіль матчах АПЛ на Стамфорд Брідж. Він взагалі обігнав Салаха у списку бомбардирів і бореться з Холандом за "Золотий бутс", маючи 20 голів. Влітку трансфер з Манчестер Сіті у невідомість виглядав дивно, але Палмер показав, що вже готовий до головної сцени. Не вистачало тільки довіри Пепа.

Мудрик приніс користь, але лінувався

Для Мудрика такий розмін від Евертона також був вигідним. Українець в теорії міг використовувати свою швидкість, однак це траплялося не так часто. Михайло залишався в тіні партнерів по передній лінії Челсі. З Палмером і Джексоном взагалі не можна порівнювати, але й Мадуеке виглядав мобільнішим і гострішим. Мудрик моментами відкривався не туди.

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Евертон залишав занадто багато можливостей, тому Мишко все одно приніс користь господарям. Він взяв безпосередню участь у загостренні перед другим голом (пас на Джексона) і допоміг у побудові четвертої результативної атаки – розіграв на фланзі з Палмером і Кукурельєю, перш ніж забив Джексон. Мудрик мав два власні моменти, проте квапливо пробив. До перерви – повз ворота, після перерви – у руки воротарю.

У другому таймі Мудрик нарешті розбігся. Протягнув м'яч через пів поля, проскочив кількох суперників і вивів на удар Палмера – Коул, на жаль, не переграв голкіпера. Два створені гольові моменти забезпечили Мудрику хороші оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 7.4, WhoScored – 7.2, FotMob – 6.9. Трибуни провели українця на заміну оплесками.

Водночас не можна ігнорувати негатив у грі Мудрика. Вінгер недопрацьовував на оборону. Евертон завдяки своїй агресії все ж отримував шанси. Саме "іриски" мали відкривати рахунок, коли Михайло дозволив 35-річному Коулмену на фланзі відірватися від себе та прострілити на порожні ворота Бету (той дивом промахнувся).

Мудрик лише позначав відбір і не заважав Янгу подавати. Ось приклад, як Ешлі з-під українця вирізав на голову Бету (той забив з офсайда).

Муки для Миколенка

Шон Дайч планом на гру підставив всю команду, Миколенка зокрема. Віталію довелося на просторі оборонятися проти Мадуеке, якому зміщеннями допомагали Палмер і Джексон. Наш фулбек не впорався... Його три рази проскочили на дриблінгу (проти двох відборів і одного перехоплення), він програв 60% дуелей, що багато для захисника. Тричі довелося рятувати ситуацію фолами.

Не варто тут розкидатися гучними словами на кшталт "катастрофа" – вся команда провалилася. Але навряд чи сьогодні можна знайти якийсь позитив у грі Миколенка. Його підопічний Мадуеке зрештою також доклався до розгрому. Ноні прибрав українця, застрибнув у штрафний майданчик і заробив пенальті.

Віталій старався за можливості загострювати прострілами (навіть пробити спробував), однак знайти партнерів не вдавалося. Оцінки статистичних порталів ніяк не могли бути прийнятними, зважаючи на п'ять пропущених: SofaScore – 5.5, WhoScored – 5.4, FotMob – 4.5.

Евертон в підсумку пропустив шість і погіршив свою різницю голів. "Іриски" перебувають над зоною вильоту – 27 очок і 16 місце. Челсі розташовується на дев'ятій сходинці (47 балів), зберігаючи шанси на єврокубки.