Челсі зробив ще довшими велетенскі контракти Михайла Мудрика та Енцо Фернандеса.

"Сині" активували додатковий рік в угодах українця та аргентинця, повідомляє Standard. Про це вдалося дізнатися завдяки звітам Футбольної асоціації щодо витрат клубів.

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Тепер угода Мудрика розрахована до літа 2031-го, а Фернандеса – до 2032-го.

До речі, тур АПЛ закриє саме зустріч українців – Мудрик проти Миколенка. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Челсі переможе Евертон. Коефіцієнт на звитягу команди Михайла Мудрика – 1,76. Нічию оцінили в 4,24. У перемогу Миколенка і Ко вірять найменше – 4,42. Крім цього, букмекер GGBET очікує на результативний футбол – коефіцієнт на тотал менше 2,5 голів складає 2,57.

Гравців забезпечили розкішними зарплатами до настання поважного футбольного віку. Мудрик до 30 років щотижня зароблятиме 97 тисяч фунтів, Енцо – аж 180 тисяч до свого 31 року.

Нагадаємо, обидвох підписали у січні 2023-го. Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70+30 млн євро, а Бенфіка отримала за чемпіона світу 120 млн. Якщо Фернандес є залізним гравцем старту лондонців, то Михайло періодично випадає з планів Маурісіо Почеттіно.

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