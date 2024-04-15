Челсі таємно продовжив контракт з Мудриком – українця забезпечили розкішною зарплатою до 30 років
Челсі зробив ще довшими велетенскі контракти Михайла Мудрика та Енцо Фернандеса.
"Сині" активували додатковий рік в угодах українця та аргентинця, повідомляє Standard. Про це вдалося дізнатися завдяки звітам Футбольної асоціації щодо витрат клубів.
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Тепер угода Мудрика розрахована до літа 2031-го, а Фернандеса – до 2032-го.
Гравців забезпечили розкішними зарплатами до настання поважного футбольного віку. Мудрик до 30 років щотижня зароблятиме 97 тисяч фунтів, Енцо – аж 180 тисяч до свого 31 року.
Нагадаємо, обидвох підписали у січні 2023-го. Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70+30 млн євро, а Бенфіка отримала за чемпіона світу 120 млн. Якщо Фернандес є залізним гравцем старту лондонців, то Михайло періодично випадає з планів Маурісіо Почеттіно.
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