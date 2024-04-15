Євро-2024: стало відомо, де базуватиметься збірна України
Після виходу на чемпіонат Європи-2024 збірна України обрала місце дислокації на період турніру.
Делегація збірної України базуватиметься поблизу Вісбадена, звідки і вирушатимуть на матчі групового етапу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Слід додати, що матчі збірної України відбудуться у різних містах Німеччини:
Україна – Румунія (Мюнхен, 17 червня, 15:00).
Україна – Словаччина (Дюссельдорф, 21 червня, 15:00).
Україна – Бельгія (Штутгарт, 26 червня, 18:00).
Також відомо, де розмістяться і суперники збірної України. Так, бельгійці проживатимуть у Людвігсбурзі, румуни – у Вюрцбурзі, а словаки – в Майнці.
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