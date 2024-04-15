Олександр Зінченко пережив дуже неприємний вечір у матчі 33-го туру АПЛ проти Астон Вілли (0:2).

"Каноніри" програли і дозволили Манчестер Сіті залишитися лідером АПЛ. Зінченко відіграв 87 хвилини, якими навряд міг бути задоволений.

Фіаско Зінченка і компанії у відеоогляді матчу Арсенал – Астон Вілла – 0:2

Головний тренер Мікель Артета постійно розмахував руками і щось кричав у бік українця упродовж матчу, повідомляє The Athletic. Також Олександру довелося вислухати свист деяких власних фанатів, коли він покидав поле. Серед вболівальників Арсенала наростає невдоволення Зінченком. Посередня гра в захисті, регулярні травми – все це підпсувало репутацію 27-річного українця.

Влітку Арсенал вийде на ринок у пошуках нового лівого захисника, хоча формально у Артети є 6 варіантів на цю роль (Зінченко, Ківйор, Тімбер, Томіясу, орендовані Тавареш і Тірні). Позицї Сашка у цій "грі на виживання" зовсім не залізні, як могло б здатися.

Йому залишилося 2 роки за контрактом. У такий момент зазвичай ухвалюється принципове рішення щодо гравця – продавати або домовлятися про продовження контракту. Група лідерів команди (Сака, Вайт, Саліба) отримала пролонгацію, натомість в напрямку Зінченка не було жодних рухів. Українцю слід максимально якісно провести кінцівку сезону, щоб його співпраця з Арсеналом не обірвалася влітку.

Арсенал несподівано програв Астон Віллі, втративши шанс повернутись на вершину АПЛ та відірватись від Ліверпуля