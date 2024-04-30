"Думаю, що сьогодні Баварія візьме гору з мінімальною перевагою в рахунку. Господарі будуть мотивованіші після невдачі на внутрішній арені.

Баварія – Реал Мадрид: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Ба більше, я схиляюся до того, що саме німецький гранд за підсумками двох поєдинків проб'ється до фіналу. Баварії з її підбором виконавців заточених на атаку не має значення, де грати: вдома чи на виїзді. Тим паче Реал свій ліміт везіння в поточному сезоні вже вичерпав.

Чи не стане на заваді Баварії те, що в її складі виступає відомий голеадор Харрі Кейн, який у своїй кар'єрі ще не підкорював вершин? Вважаю, що це тільки послужить для британця додатковим стимулом перервати цю неприємну традицію", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Реалом відбудеться вже сьогодні, 30 квітня, у Мюнхемі. Початок зустрічі о 22:00.

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