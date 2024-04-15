"Дуже хороша, хоч і непроста гра. Дуже вдячний хлопцям за ті емоції, які ми зараз відчуваємо. Вдячний їм за те, що виконали той план, який у нас був.

Полісся – Колос – 1:0 – відео гарматного гола Танковського та огляд поєдинку

Ви бачите зовсім інше Полісся ці 2 тури і по грі, і по ставленню. Тому що ті вимоги, які я хочу бачити від хлопців, вони їх виконують. Потрібен був час. Я дуже задоволений, що за той короткий термін, який я в команді, ми вже граємо в той футбол, який я хочу бачити.

Ще рано казати, що це переможна серія. 3 перемоги – це буде серія. Емоційна криза, думаю, вже минула. Тому що 2 перемоги поспіль – це дуже мотивує для того, щоб рухатися вперед, розвиватися, бути ще кращими.

Я дуже задоволений ставленням хлопців. Ми жертвуємо багато чим: і часом, і багато працюємо – як тренерський штаб, так і хлопці на тренуваннях. У нас навіть вихідних немає зараз, тому що треба обігрувати Динамо – є таке завдання від мене хлопцям. Емоції зараз дуже важливі для нас.

Щодо змін у стартовому складі в останніх матчах і того, що це вже команда Шищенка... Це, мабуть, керівництво буде вирішувати – команда Шищенка чи не команда Шищенка. Але я бачу, що всі хлопці, які виходять у стартовому складі та виходять на заміну і на тренуваннях, – це одна команда, це зграя, це сім’я. Ми зараз усі разом. І в кризі були всі разом, і зараз у нас маленький успіх – треба ще краще.

Які завдання зараз стоять у Полісся? Ми рухаємося на 5-ту сходинку, нам дуже потрібна вона. Конкурент серйозний у нас. Єврокубки – це завдання від президента клубу, і хочеться, щоб Житомир побачив єврокубковий сезон", – сказав Шищенко у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, вже у наступному турі Полісся на виїзді зіграє з Динамо. Гра відбудеться у неділю, 21 квітня, і стартує о 18:00.

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