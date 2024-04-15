Шевчук офіційно став генеральним менеджером Руха, повідомляє сайт клубу. Він відповідатиме у клубі за співпрацю з футбольними структурами в Україні та закордоном, організацію проєктів під егідою Руху, а також займатиметься підвищенням авторитету клубу в країні та за її межами завдяки залученню нової аудиторії та комерційних партнерів.

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"У мене чудові відносини як із засновником Руха Григорієм Козловським, так і з керівництвом клубу, персоналом та тренерами. Ми обговорили багато різних деталей цієї співпраці, визначили основні цілі для розвитку та стратегії, які передбачає Рух. Мені дуже цікаво долучитись до цього проєкту, адже бачу тут чудові умови як для виходу клубу на новий, ще вищий рівень, так і для власного прогресу в адміністративній роботі.

У Руха великий потенціал та чудове майбутнє. Хочеться зробити і свій внесок у розвиток клубу. В мене вже є ідеї, які було б цікаво реалізувати, ми обговоримо їх з командою і якщо все буде добре – приступимо до їхньої реалізації", – наводить слова Шевчука прес-служба Руха.

Нагадаємо, останнім місцем роботи В'ячеслав був Верес, де був віце-президентом клубу, який він покинув у листопаді минулого року. Шевчук подавав заяву на вибори президента асоціації рівненського футболу, але безуспішно.

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