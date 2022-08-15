Головні новини 14 серпня: переможний старт Реала, новий клуб Кравця, сутичка Конте і Тухеля у дербі
Українці за кордоном
Колишній нападник Динамо та збірної України Кравець офіційно знайшов новий клуб після піврічного застою.
Форвард Шахтаря дебютним асистом допоміг врятуватись європейському клубу в чемпіонаті.
Дебютант збірної України сенсаційно став капітаном Бордо. Колишні одноклубники вже кепкують з нього.
Топ-матчі дня
Челсі драматично втратив перемогу над Тоттенхемом у гарячій битві. Конте і Тухель двічі ледь не побились.
Реал здобув вольову перемогу над новачком Прімери. Джокер Анчелотті врятував Мадрид першим же дотиком.
Баварія на класі здолала Вольфсбург: скасований дубль Мане не дозволив Ковачу насолити колишній команді.
Рома перемогла Салернітану, Спеція без Коваленка здолала Емполі, а Додо допоміг Фіорентині вкрасти очки у Кремонезе.
Україна і світ
Аталанта встановила високий цінник на Маліновського. Наразі українець має кілька пропозицій з АПЛ.
Шахтар отримав потужне підсилення перед стартом нового сезону. Зоря знищила суперника з двозначним рахунком – Русин оформив покер в дебютному матчі.
Криза в МЮ: Тен Хаг та його агенти розлючені цирком з Роналду і провалом трансферного вікна. Також Юнайтед може достроково розірвати контракт з Кріштіану.