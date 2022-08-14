Кріштіану Роналду дістав усіх – у Манчестер Юнайтед дуже розчаровані поведінкою 37-річного примхливого ветерана. Після фіаско в матчі з Брентфордом (0:4), португалець не пішов разом з командою до уболівальників, щоб перепросити за ганебну невдачу. Також Роналду не потиснув руку головному тренеру Еріку Тен Хагу, а під час гри розмахував руками на адресу голкіпера Давіда Де Хеа.

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"Червоні дияволи" втомилися від вибриків Кріштіану, який вже два місяці безуспішно намагається змінити клуб заради участі в Лізі чемпіонів. Якщо Роналду найближчим часом не змінить свого ставлення, Манчестер Юнайтед може достроково розірвати з ним контракт, повідомляє Talk Sport з посиланням на Sky Sports.

Угода нападника з МЮ розрахована до 30 червня 2023 року. У двох стартових турах АПЛ 2022/23 манкуніанці зазнали двох поразок із загальним рахунком 1:6 і посідають останнє місце турнірної таблиці.

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