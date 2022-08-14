У неділю 2-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 2-й тур

Майнц – Уніон – 0:0

Баварія – Вольфсбург – початок матчу о 18:30

Байєр сенсаційно поступився Аугсбургу, Шальке драматично врятував нічию з Борусією М, РБ Лейпциг втратив очки з Кельном

У першому матчі дня Майнц приймав Уніон. Обидві команди успішно розпочали сезон, здолавши Бохум і Герту відповідно. Перший тайм минув за рівної і обережної гри з мінімумом ударів у площину воріт.

По перерві Райєрсон і Гісельман могли виводити берлінців вперед, але в обох удари прийшлись трохи вище воріт. Онісіво у відповідь огризнувся пострілом по центру воріт – Рьоннов підстрахував у рамці. Наприкінці матчу Беренс не зміг пробити кіпера Майнца – більше небезпечних моментів жодна з команд не створили. Як наслідок, робоча безгольова нічия.

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