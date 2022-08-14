Манчестер Юнайтед видав найгірший старт АПЛ в новітній історії. Дві поразки, шість пропущених і останнє місце в таблиці. Новий наставник Ерік Тен Хаг опинився під шквалом критики. Агенти тренера розлючені, що з їхнього клієнта роблять цапа-відбувайла, повідомляє Mirror.

Тен Хаг – про ганебну поразку від Брентфорда: "Манчестер Юнайтед потрібні нові та якісні гравці"

Радники Еріка вважають, що Манчестер Юнайтед підвів тренера. Коли Тен Хаг покидав Аякс і приймав пропозицію МЮ, йому на Олд Траффорд обіцяли підсилити склад. Нідерландець склав список з 5 гравців, але клуб запросив тільки трьох (Еріксен, Мартінес, Маласія) і загруз у переговорах з Френкі де Йонгом.

МЮ влітку втратив у якості через безкоштовні трансфери Погба, Кавані, Мати, Лінгарда та Матіча. Клуб розвантажив тижневу зарплатну відомість на мільйон, але нових якісних гравців не запросив. Окрім цього, Тен Хаг лютує через підвішену ситуацію з Кріштіану Роналду. Далі матч з Ліверпулем, який може нагріти ситуацію до критичного стану.

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайму