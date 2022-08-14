Обидва лондонські клуби сезон АПЛ 2022/23 розпочали зі звитяг: "пенсіонери" мінімально переграли Евертон, "шпори" ж пройшлись по Саутгемптону. Сьогодні команди зійшлись між собою. Стартовий свисток на Стемфорд Брідж пролунав о 18:30.

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У перші хвилини Тоттенхем тиснув на суперника, але підопічні Тухеля витримали й перехопили ініціативу, створивши кілька небезпечних нагод. Так, чудовий момент був у Хаверца, який пробивав з гострого кута – м'яч пролетів повз дальню стійку. Ще до екватора тайму Челсі конвертував свою перевагу у гол. Його організували два новачки. Кукурелья подав з кутового, а Кулібалі зльоту вгатив у ворота Льоріса. Ну дуже красиво.

Koulibaly first goal for Chelsea against Tottenham. What a goal #CHETOT pic.twitter.com/AVOnkGf0iO — KBN SPORTS (@KBNbackup) August 14, 2022

У відповідь Сессеньон чи не одразу міг забивати, але після стрімкої контратаки Менді виграв боротьбу у молодого хавбека. "Сині" потроху заспокоїли гру, іноді її загострювали, але більше нічого у першому таймі Тоттенхему не дозволили створити. "Шпори" пішли на перерву з двома не надто гострими ударами. Натомість похвали варті Марк Кукурелья та Рубен Лофтус-Чік, крайні оборонці Челсі, які доволі активно відпрацьовували по всій бровці.

Ситуація по перерві не змінилась. Господарі більше контролювали м'яч, а коли його втрачали, то намагались одразу відбирати. Та першу нагоду забити мали підопічні Конте – знову врятував Менді, вдало вийшовши з воріт. Також "шпори" зробили першу заміну – Сессеньон замість Рішарлісона. Розкішний момент на 60 хвилині мав Стерлінг, який приблизно з позначки пенальті пробив над поперечкою. Одразу в наступній атаці Кейн повинен був забивати, але м'яч пролетів у кількох міліметрах від стійки.

Кілька кутових поспіль мав Тоттенхем – безрезультатно. Але на 68-й все ж забив. Оборонці "синіх" втратили м'яч у своєму штрафному, гості швидко розіграли, а Хьойберг потужно пробив з-за меж штрафного у дальній кут. Після цього спалахнула гаряча суперечка між тренерськими штабами, адже перед голом Бентанкур збив Хаверца, не зігравши по м'ячу. Також був натяк на офсайд у Рішарлісона під час удару. Арбітр взяття воріт зарахував попри суперечки.

Thomas Tuchel and Antonio Conte had to be separated in the celebrations.



Nothing will ever come close to the Premier League. pic.twitter.com/d2YfE8UEOs — Football Tweet  (@Football__Tweet) August 14, 2022

Після пропущеного гола з двох метрів у напівпорожні ворота не влучив Джеймс, який опинився на позиції форварда. Та двома хвилинами опісля Ріс все ж відзначився. Канте виграв боротьбу на фланзі, віддав на Стерлінга, а Рахім асистував Джеймсу. Той розстріляв Льоріса. Найбільше радів Тухель.

Тоттенхем пробував відігратись. І йому це вдалось. Кейн на 90+6 хвилині головою після кутового переправив сферу у ворота. Челсі і Тоттенхем набрали по 4 пункти за підсумками двох турів. Після фінального свистка Тухель і Конте знову ледь не побились, за що отримали по червоній. У наступному турі на "пенсіонерів" чекає Лідс, а на Тоттенхем – Вулверхемптон.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! ?? pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

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