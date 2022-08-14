Челсі драматично втратив перемогу над Тоттенхемом у гарячій битві – Конте і Тухель двічі ледь не побились
Челсі й Тоттенхем зустрічались у центральному поєдинку 2-го туру АПЛ. Колективи розійшлись бойовим миром.
Обидва лондонські клуби сезон АПЛ 2022/23 розпочали зі звитяг: "пенсіонери" мінімально переграли Евертон, "шпори" ж пройшлись по Саутгемптону. Сьогодні команди зійшлись між собою. Стартовий свисток на Стемфорд Брідж пролунав о 18:30.
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У перші хвилини Тоттенхем тиснув на суперника, але підопічні Тухеля витримали й перехопили ініціативу, створивши кілька небезпечних нагод. Так, чудовий момент був у Хаверца, який пробивав з гострого кута – м'яч пролетів повз дальню стійку. Ще до екватора тайму Челсі конвертував свою перевагу у гол. Його організували два новачки. Кукурелья подав з кутового, а Кулібалі зльоту вгатив у ворота Льоріса. Ну дуже красиво.
У відповідь Сессеньон чи не одразу міг забивати, але після стрімкої контратаки Менді виграв боротьбу у молодого хавбека. "Сині" потроху заспокоїли гру, іноді її загострювали, але більше нічого у першому таймі Тоттенхему не дозволили створити. "Шпори" пішли на перерву з двома не надто гострими ударами. Натомість похвали варті Марк Кукурелья та Рубен Лофтус-Чік, крайні оборонці Челсі, які доволі активно відпрацьовували по всій бровці.
Ситуація по перерві не змінилась. Господарі більше контролювали м'яч, а коли його втрачали, то намагались одразу відбирати. Та першу нагоду забити мали підопічні Конте – знову врятував Менді, вдало вийшовши з воріт. Також "шпори" зробили першу заміну – Сессеньон замість Рішарлісона. Розкішний момент на 60 хвилині мав Стерлінг, який приблизно з позначки пенальті пробив над поперечкою. Одразу в наступній атаці Кейн повинен був забивати, але м'яч пролетів у кількох міліметрах від стійки.
Кілька кутових поспіль мав Тоттенхем – безрезультатно. Але на 68-й все ж забив. Оборонці "синіх" втратили м'яч у своєму штрафному, гості швидко розіграли, а Хьойберг потужно пробив з-за меж штрафного у дальній кут. Після цього спалахнула гаряча суперечка між тренерськими штабами, адже перед голом Бентанкур збив Хаверца, не зігравши по м'ячу. Також був натяк на офсайд у Рішарлісона під час удару. Арбітр взяття воріт зарахував попри суперечки.
Після пропущеного гола з двох метрів у напівпорожні ворота не влучив Джеймс, який опинився на позиції форварда. Та двома хвилинами опісля Ріс все ж відзначився. Канте виграв боротьбу на фланзі, віддав на Стерлінга, а Рахім асистував Джеймсу. Той розстріляв Льоріса. Найбільше радів Тухель.
Тоттенхем пробував відігратись. І йому це вдалось. Кейн на 90+6 хвилині головою після кутового переправив сферу у ворота. Челсі і Тоттенхем набрали по 4 пункти за підсумками двох турів. Після фінального свистка Тухель і Конте знову ледь не побились, за що отримали по червоній. У наступному турі на "пенсіонерів" чекає Лідс, а на Тоттенхем – Вулверхемптон.
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