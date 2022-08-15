Після сенсаційної осічки Барселони з Райо Вальєкано від мадридського Реала очікували майстер-класу. Благо, в 1-му турі нового чемпіонату суперник був зручний – "королівський клуб" приїхав у гості до Альмерії, якій вдалося повернутись у Ла Лігу після 8 років відсутності. На такого опонента Карло Анчелотті виставив обох літніх новачків (Рюдігера й Чуамені), залишивши в запасі Модріча, Мілітао, Алабу й Луніна. Крім того, через травму не міг зіграти Карвахаль.

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Очікувалось, що дебютанти Реала проявлять себе у всій красі, як і весь Реал. Втім, у скромної Альмерії були свої плани. Одразу зі стартовим свистком господарі пішли уперед, організувавши кілька цікавих проходів до карного майданчика, а на 7-й хвилині андалусійці ще й рахунок відкрили! "Героєм" став Рюдігер, який проспав ривок Рамазані собі за спину – Егуарас виконав своєчасне закидання на форварда, а той впевнено реалізував вихід віч-на-віч з Куртуа. 1:0!

Шокований Реал одразу пішов уперед. Альмерія пережила важкі часи – за 11 хвилин мадридці провели по її воротах 6 ударів. Найкращі моменти змарнували Вальверде, Бензема та Рюдігер. Федеріко пробивав з краю штрафного у ближню дев'ятку (голкіпер парирував), Бензема з 11-ти метрів замикав простріл Вінісіуса (трохи неточно), а Рюдігер завершив подачу Крооса з кутового – Мартінес витягнув м'яч з-під поперечки. Альмерія без відповіді не залишалася, огризнувшись на 13-й хвилині ривком Садіку та ударом метрів з 24-х. Повз ближню дев'ятку.

Реал продовжив тиск. Мартінес з великими труднощами парирував постріл Вальверде з лінії штрафного на 16-й хвилині, а Бензема на 20-й пробив після навісу з кутового. М'яч рикошетом полетів у протихід голкіперу, однак влучив у захисника на лінії воріт. Втім, після цього "бланкос" збавили оберти. В середині першого тайму гра виглядала відносно рівно.

Наступний штурм оборони Альмерії відбувся незадовго до перерви. Зокрема, на 37-й хвилині Вінісіус отримав розрізну передачу й вибіг сам на сам з Мартінесом, пробивши у нижній ближній кут. Фернандо і тут врятував андердогів. Виручив він і після подачі з корнера (10-ї за тайм) у виконанні Крооса на 40-й – Рюдігер замикав ударом з лінії воротарського під дальню стійку, та ще й з відскоком.

На 43-й вже і Фернандо не зміг втримати ворота на замку – гол забив Васкес, який отримав закидання з глибини й розстріляв рамку з близької відстані. Господарів врятував лише офсайд.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги господарів. Стривожений Карло Анчелотті у роздягальні замінив Камавінгу, випустивши Модріча, а дещо згодом на поле вийшов і Азар (замість Чуамені). З перших же секунд другого тайму почався новий навал Реала.

Всього за кільканадцять секунд після відновлення гри Кроос бахнув з далекої відстані так сильно, що голкіпер відбив м'яч перед собою. Захисник вибив сферу на кутовий, який ледь не завершився шедевром Вінісіуса – бразилець прийняв відскок і крутив з-за меж штрафного в дальню дев'ять, однак влучив у каркас воріт!

Альмерія на тлі таких труднощів зуміла огризнутись кількома контратаками. Зокрема, на 50-й хвилині з дистанції непогано бив Самі Кошта. М'яч пройшов повз ліву стійку, на що Мадрид відповів пострілом Вальверде з правого краю штрафного в руки Мартінесу.

Господарі на 54-й ледь не покарали за марнотратство – це Садіку прорвався лівим флангом у карний майданчик і вистрілив низом. Куртуа з великими труднощами парирував! Після цього Умар ще й вихід віч-на-віч мав, але переграти Тібо не вдалося, та й офсайд не залишився непоміченим.

Підопічні Карло Анчелотті відповіли розрізним пасом Вінісіуса та небезпечним ударом Бензема метрів з 11-ти під опорну ногу голкіперу. Мартінес впорався, а добивання від Крооса накрив Елі. Ще за три хвилини Вальверде отримав пас п'яткою й навісив вздовж лінії воротарського на голову Бензема – втім, Карім пробив в руки воротарю Альмерії.

Господарі тримались. Залишилось всього 30 хвилин, однак з таким тиском мадридців довго стояти на ногах було неможливо. На 61-й хвилині "вершкові" зрівняли рахунок внаслідок вривання Вінісіуса у штрафний. Його удар парирував Мартінес, а Бензема у боротьбі зачепився за відскок і скинув м'яч на Васкеса – Лукас же з шести метрів влучив у сітку. Цього разу без офсайду. 1:1!

Здавалося, що зараз андалусійці посипляться, однак в наступні 10 хвилин цікавих моментів практично не виникало. Привид сенсаційної нічиї ставав все більш помітним, тож Карло Анчелотті наважився на заміну. На 74-й хвилині він зняв з гри Менді, випустивши Алабу – і саме цей хід виявився фатальним для Альмерії.

Вже на 75-й гості заробили стандарт у метрах 23-х від воріт, який довірили виконати Девіду. Австрієць філігранним ударом перекинув стінку й влучив у праву дев'ятку. Без шансів для Мартінеса. 1:2! Це був перший дотик Алаби до м'яча.

Звісно, Реал не збирався зупинятись на цьому. Мадридці до останнього йшли вперед, змарнувавши ще кілька моментів. Альмерія також не здавалася – так, на 85-й хвилині непоганий постріл вдався Курро Санчесу. Куртуа парирував. Васкес же міг оформити дубль на 88-й, пробивши з правого краю штрафного, однак Мартінес витягнув не тільки цей удар, а й ногами заблокував невдалий відскок від захисника.

Зрештою, арбітр дав фінальний свисток. Мадридський Реал у неймовірно важкому матчі дотиснув Альмерію й втримав вольову перемогу.

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