Італія, Серія А, 1-й тур

Лаціо – Болонья – 2:1

Голи: Де Сільвестрі, 68 (аг.), Іммобіле, 79 – Арнаутовіч, 38 (п.)

Вилучення: Машиміану, 6 (Лаціо, червона картка) – Сумаоро, 45+2 (Болонья, друга жовта картка)

Фіорентина – Кремонезе – 3:2

Голи: Бонавентура, 17, Йовіч, 34, Мандрагора, 90+5 – Окереке, 19, Б'янкетті, 68

Вилучення: Ескаланте, 44 (Кремонезе, червона картка)

Салернітана – Рома – 0:1

Гол: Крістанте, 33

Спеція – Емполі – 1:0

Гол: Н'Зола, 36

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Лаціо у матчі з Болоньєю залишилось у меншості вже на шостій хвилині: голкіпер зіграв рукою за межами воротарського майданчика і отримав червону картку. Де Сільвестрі в середині тайму вирішив перевірити реакцію Проведеля, який з'явився у рамці – Іван не дозволив "россоблю" повести у рахунку. Однак на перерву римляни пішли поступаючись – Арнаутовіч з пенальті реалізував чисельну більшість. Більше того, Сумаоро перед відпочинком примудрився протягом 4 хвилин заробити два "гірчичники" і другий тайм команди розпочали у рівних складах.

В середині другого тайму Де Сільвестрі оформив автогол – м'яч зрадницьки зрикошетив у сітку після удару Лаццарі. За трохи Іммобіле вивів Лаціо вперед, пробивши впритул поміж ніг голкіпера Болоньї. Зрештою господарям вдалось довести матч до перемоги і завоювати перші три очки.

Йовіч мав виводити Фіорентину вперед вже на 13-й хвилині, однак кіпер Кремонезе потягнув удар з-під поперечини. "Фіалки" нарощували темп і їхня перевага над суперником нарешті вилилась у гол. Святкувати, однак, довелось не довго: вже у наступній атаці гості зуміли зрівняти. В середині тайму Йовіч таки забив: феноменальна діагональ через півполя, пас на Луку в район одинадцятиметрової позначки і серб в оточенні двох суперників зумів розвернутись і влучно пробити. За хвилину до перерви Ескаланте "завдяки" брудному підкату залишив Кремонезе у меншості.

Чисельна меншість не завадила новачку Серії А зрівняти на екваторі другої сорокап'ятихвилинки – після навісу з кутового Б'янкетті буквально заштовхав сферу за лінію воріт. Саррі кинув у бій Додо, який допоміг організувати переможний гол. Вже у доданий час кіпер Кремонезе пішов на перехоплення після навісу Мандрагори на дальню штангу, але не втримався і впав разом з м'ячем за лінію. Більш ніж прикра поразка дебютанта.

Рома розпочинала чемпіонат виїзним поєдинком проти Салернітани. Перший тайм римляни провели дуже потужно, створивши три класних моменти за півгодини – це Дзаньйоло двічі пробив з мінімальної відстані (Сепе парирував) і завершив контратаку ударом з лінії штрафного повз дальню стійку. Зрештою, на 33-й хвилині "вовки" відкрили рахунок після пострілу Крістанте метрів з 20-ти з відскоку. М'яч влетів точнісінько у правий нижній кут. 1:0!

Перед перервою Дибала міг і подвоїти перевагу Роми, пробивши з лінії штрафного, однак Салернітану врятувала стійка. Господарі ж за весь перший тайм мали тільки лонгшот у виконанні Бонаццолі, який не без труднощів витягнув Патрісіу. Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "джалороссі" в рахунку.

Другий тайм виявився не таким простим для гостей. Салернітана стала діяти набагато інтенсивніше. На полі було багато боротьби й ривків в обидва боки, а от із завершенням атак виникали проблеми. Моментів в основний час практично не створювали. Пригадується тільки вривання Дибали у штрафний з ударом у дальній кут і замикання подачі Кандреви у виконанні Бонаццолі – в обох випадках м'яч пройшов поруч зі стійкою.

На 88-й хвилині свіжий Вейналдум вийшов разом з Дибалою 2-в-1 проти Сепе й забив другий гол, однак його не зарахували через офсайд. У компенсований же час Кардсдорп перехопив м'яч, увірвався на правий край карного майданчика й вистрілив у дальній кут – втім, сфера пролетіла у сантиметрах від каркасу воріт. Це був останній небезпечний епізод. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Роми.

В паралельній зустрічі Спеція відкривала сезон домашнім матчем проти Лечче. Віктор Коваленко у заявку господарів не потрапив, а син Мальдіні всю зустріч провів у запасі. Команда впоралась і без них: доволі рівний перший тайм підопічні Луки Готті виграли завдяки класній передачі Бастоні на хід Н'Зола та пострілу останнього поміж ніг голкіперу – 1:0! Реца за три хвилини міг і подвоїти перевагу Спеції, пробивши з гострого кута під ближню стійку, але цього разу воротар виручив гостей.

В другому таймі Емполі виглядав набагато активніше. Колектив Паоло Дзанетті завдав значно більше ударів (11 проти 3), але майже всі вони не були небезпечними. Виключенням можна назвати лонгшот Байрама зі штрафного повз дальню дев'ятку. Спеція, своєю чергою, намагалася "засушити" гру.

Зрештою, господарі свого добились. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Спеції.

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