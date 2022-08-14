Під час гри з Ніором наставник Бордо змінив капітана команди Тома Ляку, а пов'язка перейшла до Данила Ігнатенка, який похизувався цим в своєму Instagram.

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У коментарях почали кепкувати з українця, зокрема хавбек Шахтаря Андрій Тотовицький (разом грали за Маріуполь – прим.) попросив показати ту людину, яка дала Ігнатенку пов'язку. Дмитро Хобленко також не зміг не пожартувати щодо світлини Данила: "Пов'язка на біцуху (біцепс – прим.) ледь налізла".

Нагадаємо, Ігнатенко виступає за французький клуб із січня 2022 року. У новому сезоні він зіграв у 3 матчах, в яких забив 1 гол.

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