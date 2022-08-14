Шахтар продовжує передсезонні збори у Словенії, готуючись до старту нового сезону. Напередодні команда провела чергове насичене тренування, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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До загальної групи нарешті повернувся форвард Лассіна Траоре, який ще у вересні зазнав важкої травми і дотепер відновлювався. До слова, буркінієць залишився єдиним легіонером у розташуванні клубу – всі інші вирішили скористатись правилом ФІФА та покинули "гірників" на правах оренди.

Нагадаємо, у понеділок, 15 серпня Шахтар проведе два благодійні матчі із саудівським Аль-Фатехом. Початок о 12:00 та 19:00 за київським часом.

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