"Я дуже радий за гравців і персонал. Після перемоги над Тоттенхемом повернутися через кілька днів – це дуже добре.

Чергове досягнення Палмера у відеоогляді матчу Челсі – Вест Хем – 5:0

Це була блискуча гра, матч був дивовижний. Гравці відреагували правильно. Я був дуже задоволений тим, як ми змагалися у минулому турі, і що у нас є талановиті гравці, які створюють моменти і забивають голи.

Я не був розслабленим у роздягальні, я хотів, що гравці зберегли ворота "сухими". Вест Хем – сильна команда в стандартних положеннях, і нам не вистачало трохи удачі. Було важливо не тільки виграти гру, але й зберегти чисту перемогу.

Приємно, що до нас повернулися хлопці з академії, але якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними, нам потрібно мати повноцінний склад. Важливо, щоб ми були конкурентоспроможними у всіх сферах з гравцями, які можуть боротися за своє місце.

Це правда, що минулий сезон був важким для всіх нас, і в цьому сезоні важко змінити відчуття та результати. Нам потрібен був час, щоб всі повірили в процес, і ми відновили хороші почуття на Стемфорд Брідж.

Єврокубки? Нам потрібно зберегти цей імпульс і віру. Завтра ми йдемо відпочивати, а у вівторок будемо готуватися до Ноттінгем Форест. Це крок за кроком, але найголовніше – це менталітет", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, Челсі наразі перебуває на сьомій сходинці з 54 балами.

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