Цюріх зумів вирвати нічию в матчі 5-го туру чемпіонату Швейцарії проти Вінтертура. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Швейцарії 2022/23, 5-й тур

Вінтертур – Цюріх – 1:1

Голи: Ф. Родрігес, 73 – Ронер, 85

Цюріх продовжив провальну серію матчів на старті чемпіонату, розійшовшись миром з сусідом на дні турнірної таблиці. Перша половина пройшла без голів, а по перерві на полі з'явився Богдан В'юнник.

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На 73 хвилині Вінтертур вийшов вперед в рахунку завдяки голу Франсіско Родрігеса. Втім, Цюріх врятувався на останніх хвилинах: В'юнник асистував Ронеру, який забив вирішальний гол у зустрічі.

Таким чином, Вінтертур та Цюріх розташувались на самому дні таблиці, маючи лише по 2 очки після 5 зіграних турів. Додамо, що це був дебютний асист для В'юнника у складі дорослої команди Цюріха.

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