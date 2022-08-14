Аталанта не хоче відпускати Руслана Маліновського в Англію за малу компенсацію. Покупцям доведеться потрусити гаманець, щоб отримати українця.

Маліновський близький до переходу в АПЛ. Після інформації авторитетних інсайдерів на це натякнули дружина Руслана та головний тренер Аталанти. Українець має декілька варіантів в Англії, повідомляє TuttoAtalanta.

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Фаворитом на підписання Маліновського виступає Ноттінгем Форест. Джерело запевняє, що новачок АПЛ вже зробив пропозицію Аталанті щодо Маліновського в розмірі 15 мільйонів євро.

Бергамаски відхилили пропозицію Ноттінгем Форест, адже оцінюють Руслана дорожче. Аталанта готова відпустити українця за 20-22 мільйони. Маліновський може піти шляхом Фройлера, який також переїжджає в Ноттінгем.

Аталанта купила Маліновського в Генка 3 роки тому за 16 млн. За весь період в Бергамо українець відзначився 29 голами та 27 асистами. Останній наразі асист він виконав у першому турі Серії А, віддавши на гол Лукману.

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