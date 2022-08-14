Челсі та Тоттенхем не виявили сильнішого у нервовому поєдинку 2-го туру АПЛ 2022/23. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Рахунок відкрили "пенсіонери" – Кулібалі ефектним ударом замкнув подачу Кукурельї з кутового. Дебютний гол сенегальця за Челсі. Тоттенхем відігрався вже у другому таймі. Хьойберг вразив ворота ударом з-за меж штрафного. Після цього виникли перші суперечки між тренерськими штабами Конте і Тухеля.

Челсі – Тоттенхем: Конте та Тухель двічі ледь не влаштували бійку під час матчу – відео конфліктів

Челсі знову повів після влучного удару Ріса Джеймса, якому асистував Стерлінг. "Шпори" зуміли уникнути поразки в компенсований час. Рятівником став Харрі Кейн, який забив на останній хвилині після подачі кутового. 2:2 – обидві команди набрали після двох турів по 4 очки.

Вже після фінального свистка Конте з Тухелем знову ледь не побилися – наставників розтягували в різні боки. Як наслідок – вилучення обох тренерів.

Челсі драматично втратив перемогу над Тоттенхемом у гарячій битві – Конте і Тухель двічі ледь не побились