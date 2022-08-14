Луганська Зоря у рамках підготовки до початку нового сезону знищила польську команду Рашин. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Товариський матч.

Рашин – Зоря – 0:10

Голи: Хлань, 8, 36, Безбородько, 14, (пен), Русин, 35, 45, 51, 82, гравець на перегляді, 76, Кисіль, 78, Бражко, 80

Луганці зустрілись у спарингу з представником четвертого польського дивізіону, в якому здобули нищівну перемогу. Рахунок відкрив Хлань, Безбородько на 14 хвилині подвоїв перевагу ударом з пенальті. До перерви Зоря забила ще тричі – Русин забив на 35 та 45 хвилинах, ще один м'яч в активі Хланя.

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По перерві Русин оформив хет-трик, а ближче до кінця зустрічі Зоря завершила знущання над суперником. На 76 хвилині забив гравець на перегляді, а далі з інтервалом у 2 хвилини відзначились Кисіль, Бражко та Русин.

Додамо, що Назарій перебрався до Зорі кілька днів тому, підписавши повноцінний контракт з луганцями. Раніше Назарій вже виступав за луганську команду, коли її очолював Віктор Скрипник. Ті півроку в сезоні 2019/20 стали найкращими для екс-форварда молодіжної збірної України – 17 матчів, 7 голів, 4 асисти.

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