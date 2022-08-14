Сакар'яспор у своєму твіттері оголосив про прихід Артема Кравця. Українець приєднався до клубу з другого дивізіону чемпіонату Туреччини на правах вільного агента. Контракт з Кравцем розрахований на 1 рік.

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"Нарешті підписали контракт на один рік із Артемом Кравцем, який носив форму Коньяспора. З поверненням, Кравець", – йдеться в дописі.

В минулому сезоні форвард зіграв лише 1 матч за Коньяспор, а в кампанії 2020/21 зіграв за команду в 31 поєдинку, забивши 9 голів та віддавши 2 асисти. З лютого Кравець перебував без клубу після розриву контракту з Коньяспором.

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