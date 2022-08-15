Главные новости 14 августа: победный старт Реала, новый клуб Кравца, схватка Конте и Тухеля в дерби
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 14 августа.
Украинцы за границей
Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Кравец официально нашел новый клуб после полугодового застоя.
Форвард Шахтера дебютным ассистом помог спастись европейскому клубу в чемпионате.
Дебютант сборной Украины сенсационно стал капитаном Бордо. Бывшие одноклубники уже насмехаются над ним.
Топ-матчи дня
Челси драматически упустил победу над Тоттенхэмом в жаркой битве. Конте и Тухель дважды чуть не подрались.
Реал одержал волевую победу над новичком Примеры. Джокер Анчелотти спас Мадрид первым же косанием.
Бавария на классе одолела Вольфсбург: отмененный дубль Мане не позволил Ковачу насолить бывшей команде.
Рома победила Салернитану, Специя без Коваленко одолела Эмполи, а Додо помог Фиорентине украсть очки у Кремонезе.
Украина и мир
Аталанта установила высокий ценник на Малиновского. Сейчас у украинца есть несколько предложений из АПЛ.
Шахтер получил мощное усиление перед стартом нового сезона. Заря уничтожила соперника с двухзначным счетом – Русин оформил покер в дебютном матче.
Кризис в МЮ: Тен Хаг и его агенты разъярены цирком с Роналду и провалом трансферного окна. Также Юнайтед может досрочно расторгнуть контракт с Криштиану.