Украинцы за границей

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Кравец официально нашел новый клуб после полугодового застоя.

Форвард Шахтера дебютным ассистом помог спастись европейскому клубу в чемпионате.

Дебютант сборной Украины сенсационно стал капитаном Бордо. Бывшие одноклубники уже насмехаются над ним.

Топ-матчи дня

Челси драматически упустил победу над Тоттенхэмом в жаркой битве. Конте и Тухель дважды чуть не подрались.

Реал одержал волевую победу над новичком Примеры. Джокер Анчелотти спас Мадрид первым же косанием.

Бавария на классе одолела Вольфсбург: отмененный дубль Мане не позволил Ковачу насолить бывшей команде.

Рома победила Салернитану, Специя без Коваленко одолела Эмполи, а Додо помог Фиорентине украсть очки у Кремонезе.

Украина и мир

Аталанта установила высокий ценник на Малиновского. Сейчас у украинца есть несколько предложений из АПЛ.

Шахтер получил мощное усиление перед стартом нового сезона. Заря уничтожила соперника с двухзначным счетом – Русин оформил покер в дебютном матче.