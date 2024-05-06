Матч 27-го туру УПЛ між Шахтарем та Чорноморцем випав на Великдень, що внесло цікаву інновацію в передматчеву процедуру.

Вже традиційно перед початком матчу команди мали визначитись, хто на якій половині розпочне перший тайм та хто розведе м'яч у центрі поля.

Шахтар – Чорноморець – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Зазвичай суддя підкидає монетку, визначаючи таким чином переможця. Цього разу команди провели традиційний великодній ритуал – бились яйцями, пофарбованими у кольори команд. Міцнішим виявилось яйце у кольорах Шахтаря – саме "гірники" і розпочали поєдинок з центра поля.

До слова, Шахтар і в другому матчі поспіль розбив Чорноморець – цього разу "гірники" забили у ворота одеситів 3 голи.

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