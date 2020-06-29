Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд

"Футбол 24" підбиває підсумки європейського вікенду для топових першостей. Ми зібрали лише найцікавіше.

Бензема наблизив чемпіонство "made in Guti"

Тепер його потрібно величати ще й великим плеймейкером. Бензема набрав шалену форму та веде "бланкос" до першого чемпіонства з 2017-го. Геніальна передача француза на Каземіро, схоже, вирішить долю титулу на користь мадридського гранда. "Це гол Каріма. Він володіє технікою "десятки". Я не мав права святкувати без нього", – захоплюється бразилець своїм партнером. Бензема фактично відтворив шедевр Гуті на Ріасорі (2010) – інтуїтивно асистував п'ятою, перебуваючи обличчям до воріт. Чиста магія.

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France Football просить для 32-річного форварда "Золотий м'яч", Marca ставить його навіть вище за Мессі, а фанати співають оди – це момент Каріма. Завдяки йому Реал випередив Барселону на два очки. Календар сприяє мадридцям. Найскладніше випробування для команди Зізу – класичний поєдинок з Атлетіком на Нуево Сан Мамес. Іспанська корона поволі повертається до столиці.

Benzema's backheel assist tonightpic.twitter.com/O03cjjyiDT — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) June 28, 2020

Барса знову провалилась – Мессі "звільняє" Сетьєна

Каталонський гранд вкотре зганьбився на виїзді. Нічийний результат у Віго ще раз продемонстрував приреченість нинішньої Барси, яка гниє з голови. Тривала інституційна криза, свавілля лідерів на чолі з Мессі та слабкість 61-річного Сетьєна фокусують увагу ЗМІ на провальній хунті Бартомеу. Поки президент намагається запобігти можливу фінансовому колапсу, спортивні результати відходять на другий план. "Барселона марнує останні роки Лео на високому рівні", – бідкається каталонська преса.

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Аргентинець помітно нервує, а титул повільно вислизає з рук. Утім, це не виправдовую його зухвалу поведінку на Балаїдосі. Мессі показово ігнорував Едера Сарабію, помічника головного тренера, коли той давав вказівки гравцям. Схожа поведінка – великий удар по іміджу всього клубу. Лео не втомлюється повторювати, що кадрові рішення є прерогативою керівництва, але інцидент з коучем демонструє зовсім інше. Кіке доведеться піти – це лише питання часу. На Камп Ноу рішення приймають "священні корови".

“Messi 2 Assists”

“4400 passes completed”

“1000 take ons completed”

“Maestro of the game”

“Setien ball”

“At least we played good football” pic.twitter.com/bYyCPrywOj — machaala jnr. (@kusssman) June 27, 2020

Роберт кидає виклик іншопланетянам, але Бундесліга "підводить"

Чемпіонат Німеччини варто було продовжити, щоб польський бомбардир перебував у рівних умовах з головними претендентами на "Золотий м'яч". Лєвандовскі попрощався з Бундеслігою черговим голом – 34-м (!) у 34-х матчах. Феноменальний показник. 38 балів за системою "гол+пас" підносять його на один рівень з Лео Мессі, який зараз більше асистує, ніж забиває (21+17). Кріш (23) також не відзначається колишньою стабільністю, аби легко наколотити 11 м'ячів у 10-ти завершальних турах Серії А. Зрештою поляк може оформити золотий требл, який не світить обом "прибульцям" – Барса і Юве провалились в національних кубках.

Підсумковий тур Бундесліги приніс свято на вулиці Гладбаха. Борусія обіграла Герту, залишивши без Ліги чемпіонів Баєр з сенсаційним Хаверцом. Натомість бременський Вердер в останній момент застрибнув на потяг до плей-офф, врятувавшись від прямого вильоту. Маріо Гомес забив у прощальному матчі – він завершує кар'єру в 34.

Most goals + assists in Europe's top five leagues so far this season:



❍ Lionel Messi (38)

❍ Robert Lewandowski (38)

❍ Timo Werner (36)



But now the Bundesliga boys have finished. pic.twitter.com/Nh1MGODsoE — Squawka Football (@Squawka) June 29, 2020

Роналду тримає чемпіонський ритм, Маліновський втрачає шанс

Українець вийшов на матч проти Удінезе після феєричного м'яча у ворота Лаціо, але результативними діями не відзначався. Руслан провів на полі лише 52 хвилини, рано отримав попередження та поступився місцем Мурієлю, який у підсумку став героєм, оформивши дубль. Через перебір жовтих карток наш хавбек пропускатиме зустріч з Наполі, далі – тиждень вимушеної паузи. Далеко не найкращий поєдинок видав й Шахов. Юве розгромив Лечче, екс-хавбек Дніпра привіз гол, а його команда встановила історичний антирекорд. Раніше ніхто не пропускав щонайменше чотири м'ячі у чотирьох матчах Серії А поспіль. До слова, Кріш забив і виконав два асисти, а ще потрапив у хід-парад футбольних курйозів. Його бісіклета – просто "диво".

Окремо слід відзначити 38-річного Франка Рібері, який намалював шедевр на Стадіо Олімпіко. Французький ветеран не відзначався 9 місяців, а потім, немов на велосипеді, обійшов кількох суперників і невідпорно пробив. Браво! Щоправда "фіалки" посипались після спірного пенальті, а гол легенди Баварії виявився для них слабкою втіхою. Лаціо намагається чинити тиск на Юве, або принаймні вдає, що це можливо.

Турнір мрії на Туманному Альбіоні – Зінченко сидить

Кубок Англії потішить двома красивими битвами на стадії 1/2 фіналу. Усі гранди пробились далі, хоча й не без проблем. Манчестер Юнайтед у компенсований час дотиснув Норвіч. Героєм "червоних дияволів" виявився найдорожчий захсиник планети Гаррі Магуайр – MVP чвертьфіналу. Арсенал не менш драматично здолав Шеффілд. Мікель Артета, схоже, зумів розбудити свого талановитого земляка Дані Себальйоса, який самотужки розібрався з обороною "клинків". Іспанець сміливо взяв гру на себе – востаннє таке траплялось ще за часів Бетіса... Челсі мінімально обіграв Лестер, який у турнірній таблиці АПЛ наразі перебуває вище, а Манчестер Сіті вибив Ньюкасл. Олександр Зінченко весь матч просидів на лаві.