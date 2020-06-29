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Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд

16:30 - Читати українською
Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд
Кріш за мить до повного фіаско

"Футбол 24" підбиває підсумки європейського вікенду для топових першостей. Ми зібрали лише найцікавіше.

Бензема наблизив чемпіонство "made in Guti"

Тепер його потрібно величати ще й великим плеймейкером. Бензема набрав шалену форму та веде "бланкос" до першого чемпіонства з 2017-го. Геніальна передача француза на Каземіро, схоже, вирішить долю титулу на користь мадридського гранда. "Це гол Каріма. Він володіє технікою "десятки". Я не мав права святкувати без нього", – захоплюється бразилець своїм партнером. Бензема фактично відтворив шедевр Гуті на Ріасорі (2010) – інтуїтивно асистував п'ятою, перебуваючи обличчям до воріт. Чиста магія.

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France Football просить для 32-річного форварда "Золотий м'яч", Marca ставить його навіть вище за Мессі, а фанати співають оди – це момент Каріма. Завдяки йому Реал випередив Барселону на два очки. Календар сприяє мадридцям. Найскладніше випробування для команди Зізу – класичний поєдинок з Атлетіком на Нуево Сан Мамес. Іспанська корона поволі повертається до столиці.

Барса знову провалилась – Мессі "звільняє" Сетьєна

Каталонський гранд вкотре зганьбився на виїзді. Нічийний результат у Віго ще раз продемонстрував приреченість нинішньої Барси, яка гниє з голови. Тривала інституційна криза, свавілля лідерів на чолі з Мессі та слабкість 61-річного Сетьєна фокусують увагу ЗМІ на провальній хунті Бартомеу. Поки президент намагається запобігти можливу фінансовому колапсу, спортивні результати відходять на другий план. "Барселона марнує останні роки Лео на високому рівні", – бідкається каталонська преса.

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Аргентинець помітно нервує, а титул повільно вислизає з рук. Утім, це не виправдовую його зухвалу поведінку на Балаїдосі. Мессі показово ігнорував Едера Сарабію, помічника головного тренера, коли той давав вказівки гравцям. Схожа поведінка – великий удар по іміджу всього клубу. Лео не втомлюється повторювати, що кадрові рішення є прерогативою керівництва, але інцидент з коучем демонструє зовсім інше. Кіке доведеться піти – це лише питання часу. На Камп Ноу рішення приймають "священні корови".

Роберт кидає виклик іншопланетянам, але Бундесліга "підводить"

Чемпіонат Німеччини варто було продовжити, щоб польський бомбардир перебував у рівних умовах з головними претендентами на "Золотий м'яч". Лєвандовскі попрощався з Бундеслігою черговим голом – 34-м (!) у 34-х матчах. Феноменальний показник. 38 балів за системою "гол+пас" підносять його на один рівень з Лео Мессі, який зараз більше асистує, ніж забиває (21+17). Кріш (23) також не відзначається колишньою стабільністю, аби легко наколотити 11 м'ячів у 10-ти завершальних турах Серії А. Зрештою поляк може оформити золотий требл, який не світить обом "прибульцям" – Барса і Юве провалились в національних кубках.

Підсумковий тур Бундесліги приніс свято на вулиці Гладбаха. Борусія обіграла Герту, залишивши без Ліги чемпіонів Баєр з сенсаційним Хаверцом. Натомість бременський Вердер в останній момент застрибнув на потяг до плей-офф, врятувавшись від прямого вильоту. Маріо Гомес забив у прощальному матчі – він завершує кар'єру в 34.

Роналду тримає чемпіонський ритм, Маліновський втрачає шанс

Українець вийшов на матч проти Удінезе після феєричного м'яча у ворота Лаціо, але результативними діями не відзначався. Руслан провів на полі лише 52 хвилини, рано отримав попередження та поступився місцем Мурієлю, який у підсумку став героєм, оформивши дубль. Через перебір жовтих карток наш хавбек пропускатиме зустріч з Наполі, далі – тиждень вимушеної паузи. Далеко не найкращий поєдинок видав й Шахов. Юве розгромив Лечче, екс-хавбек Дніпра привіз гол, а його команда встановила історичний антирекорд. Раніше ніхто не пропускав щонайменше чотири м'ячі у чотирьох матчах Серії А поспіль. До слова, Кріш забив і виконав два асисти, а ще потрапив у хід-парад футбольних курйозів. Його бісіклета – просто "диво".

Окремо слід відзначити 38-річного Франка Рібері, який намалював шедевр на Стадіо Олімпіко. Французький ветеран не відзначався 9 місяців, а потім, немов на велосипеді, обійшов кількох суперників і невідпорно пробив. Браво! Щоправда "фіалки" посипались після спірного пенальті, а гол легенди Баварії виявився для них слабкою втіхою. Лаціо намагається чинити тиск на Юве, або принаймні вдає, що це можливо.

Турнір мрії на Туманному Альбіоні – Зінченко сидить

Кубок Англії потішить двома красивими битвами на стадії 1/2 фіналу. Усі гранди пробились далі, хоча й не без проблем. Манчестер Юнайтед у компенсований час дотиснув Норвіч. Героєм "червоних дияволів" виявився найдорожчий захсиник планети Гаррі Магуайр – MVP чвертьфіналу. Арсенал не менш драматично здолав Шеффілд. Мікель Артета, схоже, зумів розбудити свого талановитого земляка Дані Себальйоса, який самотужки розібрався з обороною "клинків". Іспанець сміливо взяв гру на себе – востаннє таке траплялось ще за часів Бетіса... Челсі мінімально обіграв Лестер, який у турнірній таблиці АПЛ наразі перебуває вище, а Манчестер Сіті вибив Ньюкасл. Олександр Зінченко весь матч просидів на лаві.

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Месси дерзко унизил тренера Барселоны прямо на поле – позорное видео
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