Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд

Бензема наблизив чемпіонство "made in Guti"

Тепер його потрібно величати ще й великим плеймейкером. Бензема набрав шалену форму та веде "бланкос" до першого чемпіонства з 2017-го. Геніальна передача француза на Каземіро, схоже, вирішить долю титулу на користь мадридського гранда. "Це гол Каріма. Він володіє технікою "десятки". Я не мав права святкувати без нього", – захоплюється бразилець своїм партнером. Бензема фактично відтворив шедевр Гуті на Ріасорі (2010) – інтуїтивно асистував п'ятою, перебуваючи обличчям до воріт. Чиста магія.

Реал переміг Еспаньйол: чемпіонські переваги "бланкос", перформанс найкращого учня Гуті та всюдисущий Каземіро

France Football просить для 32-річного форварда "Золотий м'яч", Marca ставить його навіть вище за Мессі, а фанати співають оди – це момент Каріма. Завдяки йому Реал випередив Барселону на два очки. Календар сприяє мадридцям. Найскладніше випробування для команди Зізу – класичний поєдинок з Атлетіком на Нуево Сан Мамес. Іспанська корона поволі повертається до столиці.

Барса знову провалилась – Мессі "звільняє" Сетьєна

Каталонський гранд вкотре зганьбився на виїзді. Нічийний результат у Віго ще раз продемонстрував приреченість нинішньої Барси, яка гниє з голови. Тривала інституційна криза, свавілля лідерів на чолі з Мессі та слабкість 61-річного Сетьєна фокусують увагу ЗМІ на провальній хунті Бартомеу. Поки президент намагається запобігти можливу фінансовому колапсу, спортивні результати відходять на другий план. "Барселона марнує останні роки Лео на високому рівні", – бідкається каталонська преса.

Сельта – Барселона: провальний вибір Сетьєна, персональне пекло тер Штегена та VAR нівелюють шедевр Мессі-Суарес

Аргентинець помітно нервує, а титул повільно вислизає з рук. Утім, це не виправдовую його зухвалу поведінку на Балаїдосі. Мессі показово ігнорував Едера Сарабію, помічника головного тренера, коли той давав вказівки гравцям. Схожа поведінка – великий удар по іміджу всього клубу. Лео не втомлюється повторювати, що кадрові рішення є прерогативою керівництва, але інцидент з коучем демонструє протилежне. Кіке доведеться піти – це лише питання часу. На Камп Ноу рішення приймають "священні корови".

“Messi 2 Assists” “4400 passes completed” “1000 take ons completed” “Maestro of the game” “Setien ball” “At least we played good football” pic.twitter.com/bYyCPrywOj

Роберт кидає виклик прибульцям, але Бундесліга "підводить"

Чемпіонат Німеччини варто було продовжити, щоб польський бомбардир перебував у рівних умовах з головними претендентами на "Золотий м'яч". Лєвандовскі попрощався з Бундеслігою черговим голом – 34-м (!) у 34-х матчах. Феноменальний показник. 38 балів за системою "гол+пас" підносять його на один рівень з Лео Мессі, який зараз більше асистує, ніж забиває (21+17). Кріш (23) також не відзначається колишньою стабільністю, аби легко наколотити 11 м'ячів у 10-ти завершальних турах Серії А. Зрештою поляк може оформити золотий требл, який не світить обом "прибульцям" – Барса і Юве провалились в національних кубках.

Підсумковий тур Бундесліги приніс свято на вулиці Гладбаха. Борусія обіграла Герту, залишивши без Ліги чемпіонів Баєр з сенсаційним Хаверцом. Натомість бременський Вердер в останній момент застрибнув на потяг до плей-офф, врятувавшись від прямого вильоту. Маріо Гомес забив у прощальному матчі – він завершує кар'єру в 34.

Most goals + assists in Europe's top five leagues so far this season:



❍ Lionel Messi (38)

❍ Robert Lewandowski (38)

❍ Timo Werner (36)



But now the Bundesliga boys have finished. pic.twitter.com/Nh1MGODsoE